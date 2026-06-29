Her gün bir kez sarılın: Vücudunuzda bakın neler değişiyor

Fiziksel temasın bir diğer faydası ise stres hormonu kortizolün düşmesine yardımcı olması. Uzun süre yüksek seviyede seyreden kortizol; gerginlik, uyku problemleri ve odaklanma güçlüğü gibi birçok olumsuz durumla ilişkilendiriliyor. İçten bir sarılma, vücudun gevşeme mekanizmasını harekete geçirerek stresin azalmasına katkıda bulunabilir.