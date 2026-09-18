Hayırlı uğurlu olsun!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının Temmuz 2026 verilerine göre kısa vadeli dış borç stoku, bir ayda yüzde 3,8 artarak 177,1 milyar dolara çıktı.

Orijinal vadesine bakılmaksızın, önümüzdeki bir yıl içinde ödenmesi veya yenilenmesi gereken toplam borç ise 248,1 milyar dolar.

Şimdi ödeme takvimini önünüze koyun…

Ve bu borcun aslında ne anlama geldiğiyle yüzleşin.

Bakın, bir yılda 248,1 milyar dolarlık borçtan bahsediyoruz.

Bu rakamın aylık karşılığı 20,7 milyar dolar…

Günlük karşılığı 680 milyon dolar…

Saatlik karşılığı 28,3 milyon dolar…

Dakikalık karşılığı 472 bin dolar…

Ve saniyelik karşılığı 7 bin 900 dolar!

Yani geçen her saniye yaklaşık 16 en düşük emekli aylığı…

Ya da yaklaşık 14 net asgari ücret kadar borç çevirmek zorundayız.

Yanlış anlaşılmasın:

Yıllık, aylık veya saatlik değil…

Her saniye çevrilmesi ve ya ödenmesi gereken borç bu!

Türkiye, önümüzdeki 12 ay boyunca bu borcu durmadan çevirmek veya ödemek zorunda.

Kısacası;

Ya yabancıyı içeride tutmak için tefeci faizi ödemeye devam edecek…

Ya da bir noktadan sonra sistem darmadağın olacak…

Bu arada sadece reel sektörün ve devletin değil,

Bankaların kısa vadeli dış borçları da katlanıyor.

Son bir ayda artış;

Yüzde 4,3…

Dolar karşılığı ise 77,8 milyar dolar...

Daha dikkat çekici olanı ise yurt içindeki bankaların yurt dışından kullandığı kısa vadeli kredi ve menkul kıymet yükümlülüklerinin bir ayda yüzde 23,5 artması!

Ama sonuçta en riskli kesim reel sektör…

Onların kısa vadeli borcu 74,7 milyar dolar.

Anlayacağınız;

İthalat yapan şirketin borçlu…

Üretim yapan sanayici borçlu…

Dışarıdan kaynak kullanarak ayakta kalmaya çalışan reel sektör borçlu…

Ekonominin neredeyse tamamı kısa vadeli ve büyük riskli borç batağında yani.

“Peki, bunun vatandaşa ne zararı var kardeşim?” diyenler olabilir.

Cevap basit…

Banka dışarıdan daha yüksek faizle borçlanırsa bu maliyeti kredi faizine ekler ve bedelini vatandaşa ödetir.

Şirket pahalı finansman kullanırsa ürüne zam yapar ve bedelini vatandaşa ödetir.

Şirket borcunu çevirmekte zorlanırsa yatırımını erteler, işçi çıkarır ve bedelini vatandaşa ödetir..

Dış borcun faturası önce şirketin bilançosuna…

Sonra vatandaşın işine ve cebine yansır !

Onun için kimse “bana dokunmayan yılan bin yaşasın” demesin…

Bu arada hikaye bitmedi…

177,1 milyar dolarlık kısa vadeli dış borç stokunun yüzde 34,3’ü dolar, yüzde 26,5’i avro, yüzde 13,2’si ise diğer dövizlerden oluşuyor.

Bu stokun yüzde 74’ü yabancı para cinsinden!

Kur yükseldiğinde şirketlerin ve bankaların TL cinsinden borç yükü daha da büyüyor.

Dolar yalnızca 1 lira arttığında, stoktaki yabancı para cinsinden borcun TL karşılığı yaklaşık 183,6 milyar lira artıyor.

Borç durduğu yerde katlanıyor yani!

Döviz geliri olan ve kur riskini yöneten şirketler nispeten avantajlı ama,

Geliri TL olanlar tamamen topun ağzında.

Üstelik bu borç, ekonomi yönetiminin hareket alanını da daraltıyor.

Yabancı kaçmasın diye Merkez Bankası faizi bir türlü indiremiyor.

Çünkü;

Faizi yüksek tutmazsa yabancı kaçıp kuru patlatıyor…

Kuru baskılarsa üretici resmen batıyor.

Bir tarafta tefeciyi kaçırmama telaşı…

Diğer tarafta nefes alamayan reel sektör yani!

İşin özeti şu:

Dış borç sahibi olmak tek başına kriz değildir.

Borcu üretime, teknolojiye ve ihracata dönüştürürseniz sorun zaten yoktur.

Ancak kısa vadeli borç büyürken üretim zayıflıyor,

ihracat yeterli dövizi sağlayamıyor ve şirketler yeni borçla eski borcu çevirmeye çalışıyorsa işte büyük tehlike buradadır.

Çünkü:

“Borcu çevirmek, borcu ödemek değildir.”

Yalnızca zaman kazanmaya çalışmaktır!

Bugün borç yenilenir.

Yarın bir daha çevrilir.

Ancak güven bozulduğunda alacaklı, büyüme masalı dinlemez.

Ya parasını…

Ya da çok daha yüksek faizi ister!

Veremediğin gün de “gözünün yaşına bakmaz”

Kurun ve ekonominin canını okur gider…