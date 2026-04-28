Her gelen Sultan Süleyman diyor: İpek Yolu’nun en büyük hanı

Aksaray Turizmciler Derneği Başkanı da olan Sultanhanı Belediye Başkanı Fahri Solak, "Dünyanın ve Türkiye'nin en büyük kervansarayı Sultanhanı'na 200 bin biletli turistimiz geldi. Biz meclis kararıyla yerli misafirlerimizden ücret almama kararı aldık. Bunu da kendi kültürümüzü tanıtmak için yaptık. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı hibe verdi, biz de restorasyonunu tamamladık.