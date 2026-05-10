Çanakkale, Anneler Günü’nde anlamlı bir "yaşam" buluşmasına sahne oldu. Sağlık İl Müdürlüğü koordinesinde yürütülen "Her Gebeye Bir Ebe" projesi kapsamında, anne adayları şehrin kalbi Halk Bahçesi'nde ebelerle el ele verdi. Sağlıklı bir hamilelik ve normal doğum bilincini artırmayı hedefleyen etkinlikte, hem bedenler hem de zihinler doğuma hazırlandı.

BAHÇEDE EGZERSİZ, MUTFAKTA SAĞLIK

Etkinlikte anne adayları, fizyoterapist Beyzanur Aydınlı eşliğinde hamilelik sürecine uygun özel egzersizler yaparak temiz havanın tadını çıkardı. Diyetisyen Gizem Artma ise, gebelikte beslenmenin altın kurallarını paylaştı.

"ULAŞAMADIĞIMIZ TEK BİR GEBE BİLE YOK"

Projenin sahadaki işleyişine dair bilgiler veren Barbaros Sağlıklı Hayat Merkezi Sorumlu Hekimi Uzman Doktor Büşra Çimen Korkmaz, "Herhangi bir hastalığı veya kullandığı ilaç var mı bunları öğreniyoruz. Eğer kişi de kabul ederse ev ziyaretleri gerçekleştiriyoruz. Takiplerimizi ve aramalarımızı en az üç kez olacak şekilde planlıyoruz. Eğer kişiye ulaşamadığımız durumlarda ise aile hekimi ya da bir yakını üzerinden mutlaka irtibata geçiyoruz. Bugüne kadar Çanakkale'de ulaşamadığımız bir gebemiz olmadı." dedi. Anne adaylarını bilinçli bir doğuma hazırlamak için Sağlıklı Hayat Merkezi bünyesindeki "Gebe Okulu" eğitimlerine davet eden Korkmaz, hareketli yaşam ve dengeli beslenmenin önemini bir kez daha hatırlattı.