Ticaret Bakanlığı, Koruma Temizlik A.Ş. tarafından üretilen "Hypo Jel Lavabo Açıcı" isimli ürünün teknik mevzuatlara uygun olmadığını açıkladı. Yapılan resmi incelemeler sonucunda bildirime konu ürünün, anılan mevzuatlara göre yapılan testlerde "Dokunsal Uyarı" testinden kalır sonuç aldığı belirtildi.

KARARLAR

Bakanlık tarafından yayımlanan teknik detaylarda, ürünün kullanımının "Kimyasal, Yanıklar, Yaralanmalar" risklerini taşıdığı vurgulandı. Bu riskler doğrultusunda, ilgili mevzuat hükümleri gereğince ürün hakkında şu kararlar uygulandı:

-Piyasaya arzın yasaklanması.

-Piyasadaki mevcut ürünlerin toplatılması.

Bakanlığın söz konusu yasaklama ve toplama kararı; 7223 Sayılı Ürün Güvenliği Ve Teknik Düzenlemeler Kanunu, Kimyasalların Kaydı Değerlendirilmesi İzni Ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik, Kalıcı Organik Kirleticiler Hakkında Yönetmelik, Deterjanlar Hakkında Yönetmelik ile Maddelerin Ve Karışımların Sınıflandırılması Etiketlenmesi Ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik çerçevesinde alındı. 14.01.2026 tarihinden itibaren geçerli olacak olan önlemler kapsamında, tüketicilerin güvenliğini tehlikeye atan ürünlerin piyasadan arındırılması süreci başlatıldı.