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Profesyonel cilt bakımında son yıllarda öne çıkan kavramların başında kişiselleştirme geliyor. Uzmanlar, her bireyin cilt yapısının farklı olması nedeniyle standart uygulamaların her zaman aynı sonucu vermediğini belirtiyor. Bu nedenle modern cilt bakım anlayışı, kişiye özel analiz ve bakım planlamalarını merkeze alıyor.

İstanbul Levent'te hizmet veren Uzm. Est. Sara Yaman da geliştirdiği kişiye özel bakım protokolleriyle dikkat çekiyor. Sara Yaman'a göre cilt bakımı yalnızca mevcut sorunları gidermeyi değil, aynı zamanda gelecekte oluşabilecek problemlerin önüne geçmeyi de hedeflemeli.

Günümüzde birçok kişi internetten edindiği bilgiler doğrultusunda ürün seçimi yapmaya çalışıyor. Ancak uzmanlar, benzer görünen cilt sorunlarının farklı nedenlerden kaynaklanabileceğini ve yanlış ürün kullanımının cilt bariyerine zarar verebileceğini vurguluyor. Bu nedenle profesyonel değerlendirme, sağlıklı bir bakım sürecinin temelini oluşturuyor.

Levent'teki merkezinde danışanlarını detaylı analiz sonrasında değerlendiren Sara Yaman, her cilt tipine özel bakım planları oluşturuyor. Kuru ciltlerin ihtiyaç duyduğu nem desteği ile yağlı ciltlerin ihtiyaç duyduğu dengeleme uygulamalarının birbirinden tamamen farklı olduğunu belirten uzmanlar, aynı durumun hassas ve lekeli ciltler için de geçerli olduğunu ifade ediyor.

FDA onaylı Observ 520x teknolojisiyle gerçekleştirilen analizler sonrasında danışanların cilt yapıları detaylı şekilde inceleniyor ve elde edilen veriler doğrultusunda bakım süreci planlanıyor. Böylece uygulamalar yalnızca görünen sorunlara değil, cildin genel ihtiyaçlarına göre şekillendiriliyor.

Yaklaşık 10 yılı aşkın deneyime sahip olan Sara Yaman, kariyeri boyunca İspanya, Güney Kore, İngiltere ve Türkiye'de çok sayıda eğitim programına katıldı. Uluslararası eğitimler sayesinde farklı bakım yaklaşımlarını yakından inceleyen Yaman, edindiği bilgi ve deneyimleri İstanbul'daki danışanlarıyla buluşturuyor.

Uzmanlar, cilt bakımında geleceğin kişiselleştirilmiş uygulamalardan geçtiğini belirtirken, danışanların da artık kendilerine özel çözümler sunan merkezleri tercih ettiğini ifade ediyor. Sara Yaman'ın Levent'teki merkezi, bu yaklaşımı benimseyen örnek merkezlerden biri olarak gösteriliyor.

SARA YAMAN KİMDİR?

Uzm. Est. Sara Yaman, profesyonel cilt bakımı ve cilt sağlığı alanında 10 yılı aşkın deneyime sahip bir cilt bakım uzmanıdır. İstanbul Levent'te bulunan merkezinde danışanlarına kişiye özel bakım hizmetleri sunan Sara Yaman, cilt bakımının yalnızca estetik görünümü iyileştirmeyi değil, aynı zamanda cilt sağlığını korumayı ve uzun vadeli sonuçlar elde etmeyi hedeflemesi gerektiğine inanmaktadır. Kariyeri boyunca binlerce danışanın cilt bakım sürecine eşlik eden Yaman, geliştirdiği kişiselleştirilmiş bakım protokolleri ve bilimsel yaklaşımıyla sektörde dikkat çeken isimlerden biri haline gelmiştir.