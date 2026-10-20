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Kaynak: AA

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı üzerinde uçan ABD’ye ait MQ-9 tipi insansız hava aracının (İHA) İran hava savunma sistemleri tarafından düşürüldüğünü bildirdi.

İran devlet televizyonunun aktardığına göre, Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan açıklamada, ABD’ye ait İHA’nın bu sabah Hürmüz Boğazı semalarında vurulduğu belirtildi.

Açıklamada ayrıca, düşürüldüğü belirtilen aracın, İran tarafından etkisiz hâle getirilen 54’üncü MQ-9 tipi İHA olduğu bilgisi paylaşıldı.

Söz konusu hava araçlarının her biri ortalama 50 milyon dolar değerinde.