Gelir Vergisi tarifesinde yer alan yüzde 15’lik ilk vergi diliminin uzun süredir enflasyon oranında artırılmadığı, bu nedenle maaşlı çalışanların yıl içinde daha kısa sürede üst vergi dilimlerine geçtiği belirtiliyor. Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, Vergi Usul Kanunu’nda yer alan yeniden değerleme kuralının tam olarak uygulanmadığını ifade etti. TGRT'de yer alan habere göre, Erdursun bu durumun çalışanların vergi yükünü artırdığına dikkat çekti.

ÇALIŞANLAR DAHA FAZLA VERGİ ÖDÜYOR

Vergi Usul Kanunu’na göre gelir vergisi tarifesinde yer alan dilimlerin, her yıl bir önceki yılın yeniden değerleme oranı kadar artırılması gerekiyor. Bu uygulamanın amacı, maaş artışlarının enflasyon nedeniyle vatandaşın aleyhine bir vergi yüküne dönüşmesinin önüne geçmek. Erdursun, bu kuralın uzun süredir eksik uygulandığına dikkat çekerek vergi oranları değişmemesine rağmen, dilimlerin dar tutulduğunu bu nedenle çalışanların daha fazla vergi ödediğini belirtti.

Erdursun, gelir vergisi sisteminin uzun yıllardır özellikle maaşlı çalışanların aleyhine işlediğini söyledi. Sorunun vergi oranlarından çok, vergi dilimlerinin enflasyon karşısında yeterince genişletilmemesinden kaynaklandığını dile getirdi. En düşük oran olan yüzde 15’lik ilk vergi diliminin dar tutulmasının, maaşlı çalışanlar açısından en önemli sorun olduğunu dile getiren Erdursun, bu nedenle çalışanların yüzde 20 ,yüzde 27’lik vergi oranlarına daha erken geçtiğini kaydetti.

2026 yılı için yeniden değerleme oranının yüzde 25,49 olarak açıklanmasına rağmen, yüzde 15’lik ilk vergi dilimindeki artışın yaklaşık yüzde 20,5 seviyesinde kaldığını hatırlatan Sosyal Güvenlik Uzmanı Erdursun, bu durumun geçmiş yıllarda da benzer şekilde yaşandığını söyledi.

Uzman isim 2000 yılından itibaren yeniden değerleme oranlarının eksiksiz uygulanması durumunda bugün yüzde 15’lik ilk vergi diliminin yaklaşık 520 bin TL olması gerektiğini belirtti. Erdursun, mevcut uygulamada ise rakamın yaklaşık 190 bin TL seviyesinde bulunduğuna dikkat çekti.

DÜZENLEME ŞART

Örnek bir hesaplamaya göre, net 50 bin TL maaş alan ve yıllık brüt geliri 840 bin TL olan bir çalışanın mevcut sistemde yıllık 158.500 TL gelir vergisi ödediğini kaydeden uzman isim, ilk vergi diliminin 520 bin TL olması durumunda ödenecek verginin 142 bin TL olacağını belirtti.

Gelir vergisi tarifesinde özellikle yüzde 15’lik ilk dilimin geçmiş yıllardan kaynaklanan kayıpları telafi edecek şekilde yeniden düzenlenmesi gerektiğini söyleyen Özgür Erdursun, gelir vergisi sisteminde yeniden değerleme oranlarına bağlı kalması gerektiğini işaret etti. 'Şeffaflık' vurgusu yapan Erdursun maaşlı çalışanların lehine bir yapıya ihtiyaç olduğunu vurguladı.