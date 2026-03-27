Almanya’da yapılan bir araştırma, ülkedeki her 5 gençten birinin daha iyi yaşam koşulları için yurt dışına taşınmayı planladığını ortaya koydu.

Konstanz Üniversitesi tarafından 2020’den bu yana yürütülen “Almanya’da Gençlik 2026” araştırmasında, gençlerin giderek daha fazla stres altında olduğu ve geleceklerini belirsiz gördükleri belirtildi.

Bu yıl 9 Ocak ile 9 Şubat tarihleri arasında, 14 ila 29 yaş arası 2 bin 12 gençle anket yöntemiyle gerçekleştirilen çalışmada, her geçen yıl daha fazla gencin ülkeyi terk etmeyi düşündüğü ifade edildi.

Araştırmaya göre katılımcıların yüzde 21’i daha iyi yaşam koşulları için yurt dışına taşınmayı planladığını belirtirken, yüzde 41’i ise prensipte göç etmeyi düşünebileceğini dile getirdi.

Öte yandan üniversite eğitimine kıyasla mesleki eğitimin gençler arasında daha cazip hâle geldiği kaydedildi.

Araştırma ayrıca, gençlerin yaşadığı psikolojik stresin “tüm zamanların en yüksek seviyesine” ulaştığını ortaya koydu.