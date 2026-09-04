Kazakistan’ın en büyük teknoloji ve finans kuruluşları arasında yer alan Kaspi.kz, Türkiye pazarındaki yatırımlarını hızlandırma kararı aldı. Şirket, e-ticaret ve bankacılık sektörlerindeki dev satın almalarıyla dikkat çekiyor.
Hepsiburada’yı da almışlardı: Kazaklar Türkiye’de o alana göz dikti
Kazak milyarderler Vyacheslav Kim ve Mikhail Lomtadze’nin kurduğu Kaspi.kz, Hepsiburada ve Rabobank satın almalarıyla Türkiye pazarında gücünü katlıyor. Hepsi Bank adını alan kurum, Super App ve fintech yatırımlarıyla dijital finans sektöründe büyümeyi hedefliyor.Kaynak: Haber Merkezi
Türkiye'deki faaliyetlerini her geçen gün genişleten grup, önümüzdeki yıllarda fintech alanında da iddialı adımlar atmaya hazırlanıyor. Kaspi.kz, 2025 yılında yaklaşık 1,1 milyar dolarlık dev bir anlaşmaya imza attı. Şirket, e-ticaret devi Hepsiburada’nın çoğunluk hisselerini Doğan Grubu’ndan satın aldı.
Bu hamle, şirketin Türkiye pazarındaki varlığını resmen tescilledi. Ardından Rabobank’ı satın alarak ismini Hepsi Bank olarak değiştirdi. Kaspi, 2027 yılı itibarıyla Türkiye’deki bankacılık ve e-ticaret gücüne fintech çözümlerini de entegre etmeyi planlıyor.
Kaspi.kz, 2012 yılında iş insanları Vyacheslav Kim ve Mikhail Lomtadze tarafından kuruldu. Şirket, bankacılıktan turizme kadar geniş bir yelpazede hizmet sunuyor. Vyacheslav Kim, Forbes Kazakistan’ın 2021 verilerine göre 4,2 milyar dolarlık servetiyle ülkenin en zengin isimleri arasında bulunuyor.
Kim, iş insanı kimliğinin yanı sıra Kazakistan Taekwondo Federasyonu Başkanlığı görevini de yürütüyor. Şirketin diğer kurucusu Gürcü kökenli Mikhail Lomtadze ise İngiliz profesyonel futbol kulübü Vycombe Wanderers’ın sahibi konumunda yer alıyor.
İki liderin ortak vizyonu, şirketi uluslararası alanda büyütmeye devam ediyor. Kaspi’nin geliştirdiği Super App uygulaması, kullanıcı deneyimini tek bir platformda birleştiriyor. Bu uygulama sayesinde bireyler para transferi işlemlerini anında yapabiliyor.
Kredi başvurusu ve fatura ödemesi gibi finansal işlemler kolayca çözülüyor. Aynı zamanda online alışveriş süreçleri de bu sistem üzerinden yürütülüyor.
Kazakistan genelinde bu dijital uygulama büyük bir ilgi görüyor. Her ay yaklaşık 8,5 milyon aktif kullanıcı bu sistemi tercih ediyor.
Şirket, benzer bir dijital dönüşüm modelini Türkiye pazarındaki yeni yatırımlarında da uygulamayı hedefliyor.