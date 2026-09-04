Hepsiburada’yı da almışlardı: Kazaklar Türkiye’de o alana göz dikti

Kaspi.kz, 2012 yılında iş insanları Vyacheslav Kim ve Mikhail Lomtadze tarafından kuruldu. Şirket, bankacılıktan turizme kadar geniş bir yelpazede hizmet sunuyor. Vyacheslav Kim, Forbes Kazakistan’ın 2021 verilerine göre 4,2 milyar dolarlık servetiyle ülkenin en zengin isimleri arasında bulunuyor.