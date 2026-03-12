2000’li yıllara damgası vuran ve genç kızların özendiği Hepsi grubu üyesi Yasemin Yürük’ten üzen haber geldi.
Hepsi grubunun üyesi Yasemin Yürük hastaneye kaldırıldı: Talihsiz kaza
Bir döneme damgasını vuran Hepsi grubunun üyesi Yasemin Yürük, Etiler'de yürüyüş yaptığı sırada dengesini kaybedip düşerek ayağını kırdı.
YASEMİN YÜRÜK KAÇ YAŞINDA?
21 Eylül 1986 doğumlu Yasemin Yürük, 2004 yılında Eren Bakıcı, Cemre Kemer ve Gülçin Ergül ile birlikte Hepsi grubunu kurmuşlardır. Grubun menajerliğini Cemre Kemer'in annesi Şebnem Özberk yürütmüştür. Hepsi grubu ile birlikte 2005 yılında 'Dikkat Şahan Çıkabilir' ve 'Avrupa Yakası' gibi dizilerde rol almış, 2006 yılında 'Kısık Ateşte 15 Dakika' filminde Berna karakterini oynadı.