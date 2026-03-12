Hepsi grubunun üyesi Yasemin Yürük hastaneye kaldırıldı: Talihsiz kaza

21 Eylül 1986 doğumlu Yasemin Yürük, 2004 yılında Eren Bakıcı, Cemre Kemer ve Gülçin Ergül ile birlikte Hepsi grubunu kurmuşlardır. Grubun menajerliğini Cemre Kemer'in annesi Şebnem Özberk yürütmüştür. Hepsi grubu ile birlikte 2005 yılında 'Dikkat Şahan Çıkabilir' ve 'Avrupa Yakası' gibi dizilerde rol almış, 2006 yılında 'Kısık Ateşte 15 Dakika' filminde Berna karakterini oynadı.