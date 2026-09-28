Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Otomotiv Hepsi birbirinden sıra dışı: Seri üretime geçmeyen 10 ilginç model

Hepsi birbirinden sıra dışı: Seri üretime geçmeyen 10 ilginç model

Honda'nın geliştirdiği bazı konsept otomobiller seri üretime geçmedi. Ancak bu projelerde denenen tasarım ve teknolojiler, sonraki Honda modellerine aktarıldı. İşte HSC'den Project 2&4'e, HP-X'ten SSM'ye markanın öne çıkan 10 konsepti.

Kaynak: Haber Merkezi
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Hepsi birbirinden sıra dışı: Seri üretime geçmeyen 10 ilginç model - Resim: 1

Honda, otomotiv tarihinde farklı amaçlarla çok sayıda konsept araç geliştirdi.

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Hepsi birbirinden sıra dışı: Seri üretime geçmeyen 10 ilginç model - Resim: 2

Bazıları gelecekteki modeller için tasarım ve teknoloji denemeleri olurken, bazıları yalnızca fikir çalışması olarak kaldı.

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Seri üretime geçmeyen bu projelerin bir bölümü, daha sonra Honda modellerinde kullanılan çözümlere öncülük etti.

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Hepsi birbirinden sıra dışı: Seri üretime geçmeyen 10 ilginç model - Resim: 4

Honda HSC

2003'te tanıtılan HSC, Honda'nın NSX'in yerini alabilecek yeni bir spor otomobil üzerinde çalıştığını gösterdi.

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Konseptte 3,5 litrelik V6 motor, karbon fiber gövde ve alüminyum şasi kullanıldı.

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Hepsi birbirinden sıra dışı: Seri üretime geçmeyen 10 ilginç model - Resim: 6

HSC'nin üretim modeline dönüştürülmesi planı gerçekleşmedi. Honda'nın ikinci nesil NSX'i tanıtması 2016'yı buldu.

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Hepsi birbirinden sıra dışı: Seri üretime geçmeyen 10 ilginç model - Resim: 7

Honda Project 2&4

2015'te tanıtılan Project 2&4, Honda'nın şirket içindeki tasarım yarışmasından doğdu.

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Hepsi birbirinden sıra dışı: Seri üretime geçmeyen 10 ilginç model - Resim: 8

Dört tekerlekli otomobil yapısını motosiklet teknolojisiyle birleştiren konseptte, MotoGP'de kullanılan RC213V'den geliştirilen 215 beygirlik V4 motor yer aldı. Motor 14 bin devre kadar çıkabiliyordu.

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Hepsi birbirinden sıra dışı: Seri üretime geçmeyen 10 ilginç model - Resim: 9

Sürücünün araç gövdesinin dışında konumlanan koltukta oturması, konsepti geleneksel otomobillerden ayırdı.

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Hepsi birbirinden sıra dışı: Seri üretime geçmeyen 10 ilginç model - Resim: 10

Honda Rugged Open Air Vehicle

Honda'nın 2018 SEMA Fuarı'nda sergilediği Rugged Open Air Vehicle, pickup ve arazi aracı özelliklerini bir araya getirdi.

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Hepsi birbirinden sıra dışı: Seri üretime geçmeyen 10 ilginç model - Resim: 11

Projede Ridgeline'ın şasi ve süspansiyon yapısı kullanılırken bazı gövde parçaları Pioneer 1000'den alındı. Civic Type R koltukları ise su geçirmez malzemeyle kaplandı.

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Hepsi birbirinden sıra dışı: Seri üretime geçmeyen 10 ilginç model - Resim: 12

Konsept, seri üretim modeli geliştirmekten ziyade fiziksel bir tasarım çalışması olarak hazırlandı.

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Hepsi birbirinden sıra dışı: Seri üretime geçmeyen 10 ilginç model - Resim: 13

Honda HP-X

Honda'nın ilk resmi konsept otomobili kabul edilen HP-X, 1984'te tanıtıldı.

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Hepsi birbirinden sıra dışı: Seri üretime geçmeyen 10 ilginç model - Resim: 14

Pininfarina tarafından tasarlanan araçta, Honda'nın Formula 2 programından türetilen ortadan motorlu V6 kullanıldı.

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Hepsi birbirinden sıra dışı: Seri üretime geçmeyen 10 ilginç model - Resim: 15

Kama biçimli gövdesinde erken dönem GPS sistemi gibi ileri teknolojiler de bulunan HP-X'in bazı tasarım yaklaşımları daha sonra NSX'te kullanıldı.

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Hepsi birbirinden sıra dışı: Seri üretime geçmeyen 10 ilginç model - Resim: 16

Honda FC Sport

2008'de tanıtılan FC Sport, hidrojen yakıt hücresi teknolojisinin yüksek performanslı bir otomobilde nasıl kullanılabileceğini göstermek için geliştirildi.

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Hepsi birbirinden sıra dışı: Seri üretime geçmeyen 10 ilginç model - Resim: 17

Aerodinamik tasarımda Honda'nın Formula 1 deneyiminden yararlanıldı.

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Hepsi birbirinden sıra dışı: Seri üretime geçmeyen 10 ilginç model - Resim: 18

Üç koltuklu iç mekânda sürücü ortada konumlandırılırken, hidrojen altyapısındaki sınırlamalar nedeniyle konsept üretime geçmedi.

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Hepsi birbirinden sıra dışı: Seri üretime geçmeyen 10 ilginç model - Resim: 19

Honda JV-X

1997 Tokyo Otomobil Fuarı'nda tanıtılan JV-X’in gelişimi, hibrit spor otomobillerin henüz yaygın olmadığı zamana denk geldi.

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Hepsi birbirinden sıra dışı: Seri üretime geçmeyen 10 ilginç model - Resim: 20

Konseptte 1,0 litrelik benzinli motor elektrik motoruyla birlikte çalışıyordu.

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Hepsi birbirinden sıra dışı: Seri üretime geçmeyen 10 ilginç model - Resim: 21

JV-X'teki hibrit sistem daha sonra Honda Insight'a aktarıldı. Araç 2006'da GRX adıyla yeniden sergilendi ve proje, ilerleyen dönemde CR-Z'nin geliştirilmesini de etkiledi.

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Hepsi birbirinden sıra dışı: Seri üretime geçmeyen 10 ilginç model - Resim: 22

Honda REMIX

REMIX, sportif karakter ile günlük kullanımı birleştirmek için tasarlanan, kompakt ve önden çekişli bir altyapıyla dikkat çeken bir konseptti.

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Hepsi birbirinden sıra dışı: Seri üretime geçmeyen 10 ilginç model - Resim: 23

Dört silindirli motor öngörülen otomobilin dış tasarımında savaş uçaklarından esinlenildi.

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Hepsi birbirinden sıra dışı: Seri üretime geçmeyen 10 ilginç model - Resim: 24

REMIX çalışan bir prototip olarak geliştirilmedi; seri üretim sınırlamaları dikkate alınmadan hazırlanan bir kil model olarak kaldı.

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Hepsi birbirinden sıra dışı: Seri üretime geçmeyen 10 ilginç model - Resim: 25

Honda Spocket

1999 Tokyo Otomobil Fuarı'nda sergilenen Spocket, spor otomobil ile pickup özelliklerini bir araya getirdi.

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Hepsi birbirinden sıra dışı: Seri üretime geçmeyen 10 ilginç model - Resim: 26

Makas biçimli kapılar ve çıkarılabilir tavan konseptin öne çıkan özellikleri arasındaydı.

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Hepsi birbirinden sıra dışı: Seri üretime geçmeyen 10 ilginç model - Resim: 27

Hibrit güç sistemi kullanılan araçta klasik direksiyon yerine farklı bir kumanda düzeni tercih edildi. Honda, Spocket'i "crossover" olarak tanımlasa da proje fuar gösterimiyle sınırlı kaldı.

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Hepsi birbirinden sıra dışı: Seri üretime geçmeyen 10 ilginç model - Resim: 28

Honda Dualnote

2001'de tanıtılan Dualnote, performans ve hibrit teknolojiyi birleştiren dört kapılı bir konseptti. 3,5 litrelik V6 motor ile elektrikli destek sistemi yaklaşık 400 beygir güç üretiyordu.

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Hepsi birbirinden sıra dışı: Seri üretime geçmeyen 10 ilginç model - Resim: 29

Konseptte ayrıca gece görüş sistemi ve otomobil içinden internette gezinmeye imkân veren bir tarayıcı bulunuyordu. Üretime geçmeyen Dualnote'taki bazı fikirler daha sonraki Honda modellerine aktarıldı.

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Hepsi birbirinden sıra dışı: Seri üretime geçmeyen 10 ilginç model - Resim: 30

Honda SSM

Pininfarina tarafından tasarlanan SSM, Honda'nın daha sonra S2000 olarak üretime aldığı modelin temelini oluşturdu.

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Hepsi birbirinden sıra dışı: Seri üretime geçmeyen 10 ilginç model - Resim: 31

Üretim aşamasında konseptteki bazı teknik özellikler değiştirildi. Beş silindirli motorun yerini dört silindirli motor, otomatik şanzımanın yerini ise altı ileri manuel şanzıman aldı.

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Hepsi birbirinden sıra dışı: Seri üretime geçmeyen 10 ilginç model - Resim: 32

S2000 yaklaşık 10 yıl üretimde kaldı. Modelin ortaya çıkışındaki ilk adım ise SSM konseptiyle atıldı.

(chip.com.tr)

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