Honda, otomotiv tarihinde farklı amaçlarla çok sayıda konsept araç geliştirdi.
Hepsi birbirinden sıra dışı: Seri üretime geçmeyen 10 ilginç model
Honda'nın geliştirdiği bazı konsept otomobiller seri üretime geçmedi. Ancak bu projelerde denenen tasarım ve teknolojiler, sonraki Honda modellerine aktarıldı. İşte HSC'den Project 2&4'e, HP-X'ten SSM'ye markanın öne çıkan 10 konsepti.Kaynak: Haber Merkezi
Bazıları gelecekteki modeller için tasarım ve teknoloji denemeleri olurken, bazıları yalnızca fikir çalışması olarak kaldı.
Seri üretime geçmeyen bu projelerin bir bölümü, daha sonra Honda modellerinde kullanılan çözümlere öncülük etti.
Honda HSC
2003'te tanıtılan HSC, Honda'nın NSX'in yerini alabilecek yeni bir spor otomobil üzerinde çalıştığını gösterdi.
Konseptte 3,5 litrelik V6 motor, karbon fiber gövde ve alüminyum şasi kullanıldı.
HSC'nin üretim modeline dönüştürülmesi planı gerçekleşmedi. Honda'nın ikinci nesil NSX'i tanıtması 2016'yı buldu.
Honda Project 2&4
2015'te tanıtılan Project 2&4, Honda'nın şirket içindeki tasarım yarışmasından doğdu.
Dört tekerlekli otomobil yapısını motosiklet teknolojisiyle birleştiren konseptte, MotoGP'de kullanılan RC213V'den geliştirilen 215 beygirlik V4 motor yer aldı. Motor 14 bin devre kadar çıkabiliyordu.
Sürücünün araç gövdesinin dışında konumlanan koltukta oturması, konsepti geleneksel otomobillerden ayırdı.
Honda Rugged Open Air Vehicle
Honda'nın 2018 SEMA Fuarı'nda sergilediği Rugged Open Air Vehicle, pickup ve arazi aracı özelliklerini bir araya getirdi.
Projede Ridgeline'ın şasi ve süspansiyon yapısı kullanılırken bazı gövde parçaları Pioneer 1000'den alındı. Civic Type R koltukları ise su geçirmez malzemeyle kaplandı.
Konsept, seri üretim modeli geliştirmekten ziyade fiziksel bir tasarım çalışması olarak hazırlandı.
Honda HP-X
Honda'nın ilk resmi konsept otomobili kabul edilen HP-X, 1984'te tanıtıldı.
Pininfarina tarafından tasarlanan araçta, Honda'nın Formula 2 programından türetilen ortadan motorlu V6 kullanıldı.
Kama biçimli gövdesinde erken dönem GPS sistemi gibi ileri teknolojiler de bulunan HP-X'in bazı tasarım yaklaşımları daha sonra NSX'te kullanıldı.
Honda FC Sport
2008'de tanıtılan FC Sport, hidrojen yakıt hücresi teknolojisinin yüksek performanslı bir otomobilde nasıl kullanılabileceğini göstermek için geliştirildi.
Aerodinamik tasarımda Honda'nın Formula 1 deneyiminden yararlanıldı.
Üç koltuklu iç mekânda sürücü ortada konumlandırılırken, hidrojen altyapısındaki sınırlamalar nedeniyle konsept üretime geçmedi.
Honda JV-X
1997 Tokyo Otomobil Fuarı'nda tanıtılan JV-X’in gelişimi, hibrit spor otomobillerin henüz yaygın olmadığı zamana denk geldi.
Konseptte 1,0 litrelik benzinli motor elektrik motoruyla birlikte çalışıyordu.
JV-X'teki hibrit sistem daha sonra Honda Insight'a aktarıldı. Araç 2006'da GRX adıyla yeniden sergilendi ve proje, ilerleyen dönemde CR-Z'nin geliştirilmesini de etkiledi.
Honda REMIX
REMIX, sportif karakter ile günlük kullanımı birleştirmek için tasarlanan, kompakt ve önden çekişli bir altyapıyla dikkat çeken bir konseptti.
Dört silindirli motor öngörülen otomobilin dış tasarımında savaş uçaklarından esinlenildi.
REMIX çalışan bir prototip olarak geliştirilmedi; seri üretim sınırlamaları dikkate alınmadan hazırlanan bir kil model olarak kaldı.
Honda Spocket
1999 Tokyo Otomobil Fuarı'nda sergilenen Spocket, spor otomobil ile pickup özelliklerini bir araya getirdi.
Makas biçimli kapılar ve çıkarılabilir tavan konseptin öne çıkan özellikleri arasındaydı.
Hibrit güç sistemi kullanılan araçta klasik direksiyon yerine farklı bir kumanda düzeni tercih edildi. Honda, Spocket'i "crossover" olarak tanımlasa da proje fuar gösterimiyle sınırlı kaldı.
Honda Dualnote
2001'de tanıtılan Dualnote, performans ve hibrit teknolojiyi birleştiren dört kapılı bir konseptti. 3,5 litrelik V6 motor ile elektrikli destek sistemi yaklaşık 400 beygir güç üretiyordu.
Konseptte ayrıca gece görüş sistemi ve otomobil içinden internette gezinmeye imkân veren bir tarayıcı bulunuyordu. Üretime geçmeyen Dualnote'taki bazı fikirler daha sonraki Honda modellerine aktarıldı.
Honda SSM
Pininfarina tarafından tasarlanan SSM, Honda'nın daha sonra S2000 olarak üretime aldığı modelin temelini oluşturdu.
Üretim aşamasında konseptteki bazı teknik özellikler değiştirildi. Beş silindirli motorun yerini dört silindirli motor, otomatik şanzımanın yerini ise altı ileri manuel şanzıman aldı.
S2000 yaklaşık 10 yıl üretimde kaldı. Modelin ortaya çıkışındaki ilk adım ise SSM konseptiyle atıldı.
(chip.com.tr)