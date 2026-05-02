Hemşireler ve Tüm Sağlık Profesyonelleri Sendikası (HEP-SEN), 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü Taksim Meydanı'ndaki anıta çelenk bırakarak kutladı. HEP-SEN kamu sendikası, 200'den fazla kişi ve üyeleriyle birlikte soğuk ve yağışlı hava rağmen meydanda toplandı. Sendika üyelerinin hayatını kaybeden işçileri anması ve anıta çelenk bırakmasının ardından KASK Konfederasyonu ve HEP-SEN Genel Başkanı Yunus Şimşek tarafından günün anlam ve önemine ithafen basın açıklaması yapıldı. Açıklama öncesi sendika üyeleri tarafında meydandaki çalışanlara çiçek takdim edildi. Genel Başkan Yunus Şimşek, açıklama yaptığı esnada Cahit Sıtkı Tarancı'nın ‘Memleket İsterim ‘ şiirini de okudu. Ayrıca anıt önünde Genel Başkan tarafından Bağımsız Kamu Sendikaları Konfederasyonu'nun (KASK) kuruluşu ilan edildi.

"BURASI TAKSİM MEYDANI, BURADA GERÇEKLER KONUŞULUR"

Anıta Çelenk bırakılmasının ardından açılama yapan KASK Konfederasyonu ve HEP-SEN Genel Başkanı Yunus Şimşek, "Sorarım size, bu düzen 20 bin Türk lirasına, son 12 ayda enflasyon oranları yüzde 50'yi geçmiş. Son 12 ayda gıda enflasyonu yüzde 30'ların üzerine çıkmış ve böyle bir düzende 20 bin Türk lirasına geçinmeye çalışan emeklilerin düzeni midir? Bu düzen, yazılı sınavlarda derece yapıp sözel mülakatta gözlerinin içine pişkin pişkin bakılıp elenen ve maalesef ülkesini çok sevmesine rağmen yurt dışına göç etmek zorunda kalan gencin düzeni midir? Bu düzen, ataması yapılmadığı için hayatına kasteden öğretmenlerin, sağlık profesyonellerinin ve tüm emekçilerin mi düzenidir? Hepimiz her şeyi çok iyi biliyoruz. Burada birilerine yaranmak için konuşmayacağım. Burası Taksim Meydanı, burada gerçekler konuşulur. Ve bu düzen; işçinin, köylünün, öğrencinin, esnafın, emeklinin yani bu ülkenin gerçek sahiplerinin düzeni falan değildir. Bu düzen sermayenin, para sahiplerinin, patronların, ülkenin kamu kurumlarına çökmüş, sarı sendika eliyle çökmüş çıkarcıların düzenidir. Bu düzen maalesef ahlaksızların düzenidir" dedi.

"GELİR ADALETSİZLİĞİ HER GEÇEN GÜN DERİNLEŞMEKTEDİR"

Açıklamasının devamında işçi sınıfının problemlerine de değinen Şimşek, ''Böyle bir düzen karşısında 85 milyonluk Türkiye'mizde, ülkemizde yaşamını bir iş gücü satarak kazananların yani işçi sınıfı 85 milyonluk Türkiye'nin en az yüzde 80'idir ve bize bu düzen diye dayattıkları, bakın gelir adaletsizliği kapsamında maalesef Avrupa'da ilk sıradayız. Bir avuç, bir avuç insan düzen altında Türkiye'nin işçi sınıfının, öğrencisinin, emeklisinin ve tüm emekçisinin üzerine, umuduna, hayatına çökmüştür. Son 12 ayda yüzde 50'nin üzerinde enflasyonla yaşamaya çalışıyoruz. Gelir adaletsizliği her geçen gün derinleşmektedir. Ülkenin kaynakları küçük bir azınlığın elinde toplanmıştır. Bu ahval ve şeraitte duramayız, susamayız, gerçekleri eğip bükmeden konuşmak zorundayız. Bizler, işçi sınıfı olarak bu memlekette adaletin olduğu, liyakatin esas alındığı, emeğin karşılığının verildiği, güçlünün güçsüzü ezmediği, herkesin eşit yurttaş olduğu bir memleket isteme hakkımızı kullanıyoruz. Çocukların geleceğe umutla bakabildiği, büyüklerin gözünün arkada kalmadığı bir memleket isteme hakkımızı Taksim Meydanı'nda haykırıyoruz" ifadelerini kullandı.