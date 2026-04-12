Avustralya Atletizm Şampiyonası’nda pistte adeta fırtına estiren 18 yaşındaki Gout Gout, 200 metreyi 19.67 saniyede tamamlayarak tüm dikkatleri üzerine çekti.

Bu derece, yalnızca yarışın değil, Avustralya atletizm tarihinin en hızlı 200 metre koşusu olarak kayıtlara geçti. Kısa ama etkileyici bir performans: güçlü bir çıkış, kusursuz bir ritim ve finişte gelen çarpıcı bir zaman.

EFSANE USAİN BOLT’U GERİDE BIRAKTI

Gout’un derecesi, Bolt’un 2004’te koştuğu 19.93’lük zamanın da önüne geçti. Bu sonuç, genç sporcunun uluslararası arenada ne kadar iddialı olabileceğini şimdiden gösteriyor.

Henüz kariyerinin başında olan Gout’un performansı, sıradan bir başarıdan çok daha fazlasına işaret ediyor.

“DAHA İYİSİ OLAMAZDI”

Yarış sonrası konuşan genç atlet, başarısının ardındaki hedefini şu sözlerle anlattı:

"Hedefim 20 saniyenin altına inmekti. Bu yıl boyunca aklımdaydı. 19.75 koşacağımı düşünüyordum ama 19.67 geldi. Bundan daha iyisi olamazdı."