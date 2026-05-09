THF Serdar Seymen Hentbol Salonu’nda oynanan final karşılaşmasının ilk yarısını Bursa temsilcisi 21-14 önde tamamladı.

İkinci yarıda da üstün oyununu sürdüren Bursa Büyükşehir Belediyespor, farkı açarak parkeden 41-24 galibiyetle ayrıldı ve şampiyonluğa ulaştı.

Bursa ekibinde Yeliz Özel ile Joao, attıkları 9’ar golle maçın en skorer oyuncuları oldu. Takım arkadaşları Da Costa ise mücadeleyi 7 golle tamamladı.

Üsküdar Belediyespor’da Diagouraga, kaydettiği 6 golle takımının en fazla skor üreten ismi olarak öne çıktı.