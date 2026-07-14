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Kaynak: İHA

2026-2027 sezonunda Avrupa kupalarında mücadele edecek Türk hentbol takımlarının rakipleri belli oldu.

Avusturya'nın Viyana kentindeki EHF Avrupa Hentbol Evi'nde gerçekleştirilen kura çekiminin ardından erkekler ve kadınlarda temsilcilerimizin eşleşmeleri netlik kazandı.

ERKEKLERDE RAKİPLER BELLİ OLDU

EHF Avrupa Kupası birinci turunda mücadele edecek Spor Toto SK, Bosna Hersek temsilcisi RK Vogosca ile eşleşti.

Giresunspor'un rakibi Avusturya ekibi HC Fivers WAT Margareten olurke, İstanbul GSK ise Litvanya temsilcisi Vilnius VHC Sviesa ile karşı karşıya gelecek.

Bu turdaki ilk maçlar 12-13 Eylül, rövanş karşılaşmaları ise 19-20 Eylül tarihlerinde oynanacak.

Öte yandan Beşiktaş JK ile Nilüfer Belediyesi SK, Avrupa kupalarına sonraki turlardan dahil olacak.

KADINLARDA BURSA BÜYÜKŞEHİR VE ODUNPAZARI'NIN RAKİPLERİ NETLEŞTİ

Kadınlar EHF Avrupa Ligi ikinci eleme turunda mücadele edecek Bursa Büyükşehir Belediyespor, Sırbistan temsilcisi ZRK Naisa Nis ile eşleşti.

Kadınlar EHF Avrupa Kupası'nda yer alacak Odunpazarı SK ise İsviçre ekibi LK Zug Handball ile karşılaşacak.

Kadınlar kategorisindeki ilk maçlar 3-4 Ekim, rövanş mücadeleleri ise 10-11 Ekim tarihlerinde oynanacak.

Kadınlar Avrupa kupalarındaki bir diğer temsilcimiz Armada Praxis Yalıkavak Spor Kulübü ise organizasyona ilerleyen turlardan katılacak.