Şirketten yapılan açıklamaya göre, federasyonun 50. yılı kapsamında düzenlenen organizasyon 6-9 Mayıs tarihleri arasında İstanbul’da iki farklı salonda oynanacak karşılaşmalarla devam edecek.

Müsabakalar Üsküdar Çamlıca Spor Salonu ve Beykoz Spor Ormanı THF Serdar Seymen Hentbol Salonu’nda yapılacak.

Turnuvanın sponsorluğunu üstlenen HDI Sigorta, aynı zamanda kupa törenine de destek verecek. Organizasyon yarın çeyrek final karşılaşmalarıyla başlayacak, 7 Mayıs’ta yarı finaller oynanacak.

Final mücadeleleri 9 Mayıs’ta yapılacak ve aynı gün düzenlenecek törenle kadınlar ve erkekler kategorilerinde şampiyonlar kupalarına kavuşacak.

Organizasyon kapsamında “HDI Sigorta Özel Kaleci Ödülü” de sahiplerini bulacak.

HDI Sigorta, Türkiye Hentbol Federasyonu ile 5 yıldır sürdürdüğü iş birliği kapsamında 2021-2025 sezonlarında Federasyon Kupası’na isim sponsoru olarak destek vermeyi sürdürüyor. Şirket ayrıca federasyonun 50. yılı için hazırlanan gala gecesi ve belgesel projesine de katkı sağladı.