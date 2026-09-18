Hentbolun Erkekler ile Kadınlar Süper Lig kulüpleri, 4. hafta parke mücadelelerinde kozlarını paylaşacak.
Liglerde maç programı şöyle:
ERKEKLER SÜPER LİG
20 Eylül Pazar:
14.00 Mihalıççık Belediyespor-Trabzon Büyükşehir Belediyespor (Porsuk)
17.00 Güneysuspor-Beykoz Belediyespor (Güneysu)
17.00 Nilüfer Belediyespor-Beşiktaş (Üçevler)
30 Eylül Çarşamba:
15.00 Giresunspor-Göztepe Diyet Kapıma Gelsin (Hüseyin Avni Alparslan)
16.00 Spor Toto-İstanbul Gençlik (Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu)
KADINLAR SÜPER LİG
Yarın:
15.00 Odunpazarı-Manisa Büyükşehir Belediyespor (Porsuk)
15.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Ortahisar Belediyespor (Üçevler)
16.00 Göztepe-Üsküdar Belediyespor (Naim Süleymanoğlu)
17.00 Yalıkavak-MC Sistem Yozgat Gençlikspor (Bodrum Binnaz Karakaya)