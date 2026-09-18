Hentbolun Erkekler ile Kadınlar Süper Lig kulüpleri, 4. hafta parke mücadelelerinde kozlarını paylaşacak.
Liglerde maç programı şöyle:

Hentbolda 4. hafta maçları - Resim : 1

ERKEKLER SÜPER LİG

20 Eylül Pazar:

14.00 Mihalıççık Belediyespor-Trabzon Büyükşehir Belediyespor (Porsuk)

17.00 Güneysuspor-Beykoz Belediyespor (Güneysu)

17.00 Nilüfer Belediyespor-Beşiktaş (Üçevler)

30 Eylül Çarşamba:

15.00 Giresunspor-Göztepe Diyet Kapıma Gelsin (Hüseyin Avni Alparslan)

16.00 Spor Toto-İstanbul Gençlik (Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu)

Spor Toto'dan Avrupa'da farklı galibiyet: Adını 2. tura yazdırdıSpor Toto'dan Avrupa'da farklı galibiyet: Adını 2. tura yazdırdıSpor

KADINLAR SÜPER LİG

Yarın:

15.00 Odunpazarı-Manisa Büyükşehir Belediyespor (Porsuk)

15.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Ortahisar Belediyespor (Üçevler)

16.00 Göztepe-Üsküdar Belediyespor (Naim Süleymanoğlu)

17.00 Yalıkavak-MC Sistem Yozgat Gençlikspor (Bodrum Binnaz Karakaya)