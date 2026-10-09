Türkiye Hentbol Federasyonu tarafından paylaşılan bilgilendirmede, liglerde bu haftanın maç takvimi açıklandı.
ERKEKLER SÜPER LİG
Yarın:
15.00 Giresunspor-Güneysuspor (Hüseyin Avni Alparslan)
16.00 Göztepe Diyet Kapıma Gelsin-Nilüfer Belediyespor (Celal Atik)
18.30 Beykoz Belediyespor-Beşiktaş (THF Serdar Seymen)
20.30 Mihalıççık Belediyespor-Spor Toto (THF Prof. Dr. Yaşar Sevim)
11 Ekim Pazar:
14.00 İstanbul Gençlik-Trabzon Büyükşehir Belediyespor (THF Serdar Seymen)
KADINLAR SÜPER LİG
Yarın:
13.30 Göztepe-Manisa Büyükşehir Belediyespor (Celal Atik)
11 Ekim Pazar:
14.00 MC Sistem Yozgat-Ortahisar Belediyespor (Rıza Kayaalp)
28 Ekim Çarşamba:
15.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Odunpazarı (Üçevler)
16.00 Üsküdar Belediyespor-Yalıkavak (Çamlıca)