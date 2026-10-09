Türkiye Hentbol Federasyonu tarafından paylaşılan bilgilendirmede, liglerde bu haftanın maç takvimi açıklandı.

Hentbol Süper Liglerinde haftanın programı - Resim : 1

ERKEKLER SÜPER LİG

Yarın:

15.00 Giresunspor-Güneysuspor (Hüseyin Avni Alparslan)

16.00 Göztepe Diyet Kapıma Gelsin-Nilüfer Belediyespor (Celal Atik)

18.30 Beykoz Belediyespor-Beşiktaş (THF Serdar Seymen)

20.30 Mihalıççık Belediyespor-Spor Toto (THF Prof. Dr. Yaşar Sevim)

11 Ekim Pazar:

14.00 İstanbul Gençlik-Trabzon Büyükşehir Belediyespor (THF Serdar Seymen)

Avrupa mesaisi başlıyor: A Milli Kadın Hentbol Takımı hazırlıklarını Ankara'da sürdürecekAvrupa mesaisi başlıyor: A Milli Kadın Hentbol Takımı hazırlıklarını Ankara'da sürdürecekSpor

KADINLAR SÜPER LİG

Yarın:

13.30 Göztepe-Manisa Büyükşehir Belediyespor (Celal Atik)

11 Ekim Pazar:

14.00 MC Sistem Yozgat-Ortahisar Belediyespor (Rıza Kayaalp)

28 Ekim Çarşamba:

15.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Odunpazarı (Üçevler)

16.00 Üsküdar Belediyespor-Yalıkavak (Çamlıca)