Hentbol Ardventure Erkekler Süper Lig’de play-off ve play-out etapları üçüncü hafta müsabakalarıyla devam edecek.
Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) açıklamasına göre üçüncü hafta programı şöyle:
PLAY-OFF
Yarın:
16.00 Spor Toto - Beşiktaş (Prof. Dr. Yaşar Sevim)
17.00 Nilüfer Belediyespor - Trabzon Büyükşehir Belediyespor (Üçevler)
19.00 İstanbul Gençlik - Altınpost Giresunspor (Haldun Alagaş Spor Kompleksi)
PLAY-OUT
Yarın:
14.00 Rize Belediyespor - Güneysuspor (Rize Yenişehir)
29 Mart Pazar:
19.00 Beykoz Belediyespor - Köyceğiz Belediyespor (Haldun Alagaş Spor Kompleksi)
Normal sezonu lider tamamlayan Beşiktaş, play-off ve play-out etaplarında deplasmanlı lig usulüyle mücadele ediyor.
Not: Ankara Hentbol, play-out ilk haftasında ligden çekildiğini açıklamıştı. Bu nedenle Mihalıççık Belediyespor-Ankara Hentbol maçı iptal edildi.