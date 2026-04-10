Türkiye Hentbol Federasyonu’nun açıklamasına göre, play-off ve play-out etaplarında haftanın maç programı şu şekilde:

PLAY-OFF

Yarın:

14.00 Altınpost Giresunspor - Spor Toto (Hüseyin Avni Alparslan Spor Kompleksi)

15.00 Nilüfer Belediyespor - Beşiktaş (Üçevler)

19.00 İstanbul Gençlik - Trabzon Büyükşehir Belediyespor (Haldun Alagaş Spor Kompleksi)

PLAY-OUT

Yarın:

14.00 Köyceğiz Belediyespor - Rize Belediyespor (Köyceğiz)

16.00 Mihalıççık Belediyespor - Güneysuspor (Porsuk)

Play-off ve play-out etapları, deplasmanlı lig usulüne göre oynanıyor.