Türkiye Hentbol Federasyonu’nun açıklamasına göre, play-off ve play-out etaplarında haftanın maç programı şu şekilde:
PLAY-OFF
Yarın:
14.00 Altınpost Giresunspor - Spor Toto (Hüseyin Avni Alparslan Spor Kompleksi)
15.00 Nilüfer Belediyespor - Beşiktaş (Üçevler)
19.00 İstanbul Gençlik - Trabzon Büyükşehir Belediyespor (Haldun Alagaş Spor Kompleksi)
PLAY-OUT
Yarın:
14.00 Köyceğiz Belediyespor - Rize Belediyespor (Köyceğiz)
16.00 Mihalıççık Belediyespor - Güneysuspor (Porsuk)
Play-off ve play-out etapları, deplasmanlı lig usulüne göre oynanıyor.