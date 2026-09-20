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Trabzonspor'un Galatasaray'ı 4-0 mağlup ettiği derbiye Mohamed Salah damga vururken Mısırlı yıldızın performansı Avrupa'da da yankı buldu.

Galatasaray karşısında 3 kez fileleri havalandıran ve bir de asist yapan Salah'ın performansını değerlendiren Arsenal efsanesi Thierry Henry, deneyimli futbolcunun Liverpool'daki son dönemine de dikkat çekti.

'SALAH'IN LIVERPOOL'DA SORUN OLMADIĞINI AÇIKÇA GÖREBİLİRSİNİZ'

Henry'nin açıklamaları şu şekilde:

"Mo Salah'ın Liverpool'da sorun olmadığını açıkça görebilirsiniz. Belki kulübün yöneticileri arasında bir sorun olabilir ama sorun Mısır Kralı değildi."

'İSMİNİN HAKKINI TESLİM ETMEK ZORUNDASINIZ'

"Türkiye Ligi'ndeki ilk hat-trick'inizi, Türkiye'nin en büyük kulüplerinden biri olan Galatasaray'a karşı yaptığınızı düşünün. İsminin hakkını teslim etmek zorundasınız."