Trabzonspor'un Galatasaray'ı 4-0 mağlup ettiği derbiye Mohamed Salah damga vururken Mısırlı yıldızın performansı Avrupa'da da yankı buldu.

Galatasaray karşısında 3 kez fileleri havalandıran ve bir de asist yapan Salah'ın performansını değerlendiren Arsenal efsanesi Thierry Henry, deneyimli futbolcunun Liverpool'daki son dönemine de dikkat çekti.

Derbide Salah farkı: Trabzonspor evinde lider Galatasaray'ı 4-0 mağlup ettiDerbide Salah farkı: Trabzonspor evinde lider Galatasaray'ı 4-0 mağlup ettiSpor

'SALAH'IN LIVERPOOL'DA SORUN OLMADIĞINI AÇIKÇA GÖREBİLİRSİNİZ'

Henry'nin açıklamaları şu şekilde:

"Mo Salah'ın Liverpool'da sorun olmadığını açıkça görebilirsiniz. Belki kulübün yöneticileri arasında bir sorun olabilir ama sorun Mısır Kralı değildi."

Henry'den Salah'ın derbi performansına Liverpool göndermesi - Resim : 2

'İSMİNİN HAKKINI TESLİM ETMEK ZORUNDASINIZ'

"Türkiye Ligi'ndeki ilk hat-trick'inizi, Türkiye'nin en büyük kulüplerinden biri olan Galatasaray'a karşı yaptığınızı düşünün. İsminin hakkını teslim etmek zorundasınız."