Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Kültür Sanat Hendek'te Karadeniz rüzgarı: 1500 rakımlı Çiğdem Yaylası'nda 88 yıllık gelenek coşkuyla kutlandı

Hendek'te Karadeniz rüzgarı: 1500 rakımlı Çiğdem Yaylası'nda 88 yıllık gelenek coşkuyla kutlandı

Sakarya'nın Hendek ilçesinde bulunan Çiğdem Yaylası, bu yıl 88'incisi düzenlenen geleneksel yayla şenliğiyle binlerce Karadenizliyi bir araya getirdi. Yöresel kıyafetleriyle yaylayı dolduran vatandaşlar, horon halkaları oluşturarak unutulmaz anlar yaşadı.

Kaynak: İHA
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Hendek'te Karadeniz rüzgarı: 1500 rakımlı Çiğdem Yaylası'nda 88 yıllık gelenek coşkuyla kutlandı - Resim: 1

Sakarya’nın Hendek ilçesinde, 1500 metre rakımda yer alan doğa harikası Çiğdem Yaylası, köklü bir geleneğe daha ev sahipliği yaptı. Bu yıl 88'inci kez kapılarını açan Çiğdem Yaylası Şenliği, cuma gününden itibaren bölge halkının ve çevre illerden gelen ziyaretçilerin akınına uğradı.

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Hendek'te Karadeniz rüzgarı: 1500 rakımlı Çiğdem Yaylası'nda 88 yıllık gelenek coşkuyla kutlandı - Resim: 2

Birbirinden değerli yöresel sanatçıların sahne aldığı ve Karadeniz ezgilerinin yankılandığı organizasyona yaklaşık 25 bin kişi katıldı. Rengarenk görüntülere sahne olan festivalde, kadınlı erkekli binlerce insan yöresel kıyafetleriyle dev horon halkaları kurarak yazın coşkusunu doyasıya çıkardı.

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Hendek'te Karadeniz rüzgarı: 1500 rakımlı Çiğdem Yaylası'nda 88 yıllık gelenek coşkuyla kutlandı - Resim: 3

Şenliğe katılan vatandaşlar, bu tür organizasyonların Karadeniz kültürünü ve yaylacılık geleneğini genç kuşaklara aktarma noktasında kritik bir köprü görevi gördüğünü vurguladı. Etkinliğe katılan Ayşe Altuntaş, kültürel mirasa sahip çıkmanın gururunu şu sözlerle ifade etti:

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Hendek'te Karadeniz rüzgarı: 1500 rakımlı Çiğdem Yaylası'nda 88 yıllık gelenek coşkuyla kutlandı - Resim: 4

"Çok eğleniyoruz. Bütün kıyafetlerimiz, kültür tanıtımlarımız ve rengarenk giyinen kızlarımızla büyüklerimizden bizlere kalan bu mirası gelecek nesillere aktarmak için elimizden geleni yapıyoruz. Türkiye’nin her coğrafyası renkli ama ben Karadenizli olarak gurur duyuyorum. Trabzonluyum, kalbim orada ama burada da o kültürü yaşatıyoruz. Bize her yer Trabzon!"

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Hendek'te Karadeniz rüzgarı: 1500 rakımlı Çiğdem Yaylası'nda 88 yıllık gelenek coşkuyla kutlandı - Resim: 5
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Hendek'te Karadeniz rüzgarı: 1500 rakımlı Çiğdem Yaylası'nda 88 yıllık gelenek coşkuyla kutlandı - Resim: 6
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Hendek'te Karadeniz rüzgarı: 1500 rakımlı Çiğdem Yaylası'nda 88 yıllık gelenek coşkuyla kutlandı - Resim: 7
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