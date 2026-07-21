Hendek'te Karadeniz rüzgarı: 1500 rakımlı Çiğdem Yaylası'nda 88 yıllık gelenek coşkuyla kutlandı

"Çok eğleniyoruz. Bütün kıyafetlerimiz, kültür tanıtımlarımız ve rengarenk giyinen kızlarımızla büyüklerimizden bizlere kalan bu mirası gelecek nesillere aktarmak için elimizden geleni yapıyoruz. Türkiye’nin her coğrafyası renkli ama ben Karadenizli olarak gurur duyuyorum. Trabzonluyum, kalbim orada ama burada da o kültürü yaşatıyoruz. Bize her yer Trabzon!"