Elazığ’ın Hazar Gölü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tren yolundan geçmeye çalışan araç bir anda rayların üzerinde henüz bilinmeyen bir nedenle durdu.

Hemzemin geçitte mucize yaşandı: Manzarayı görüntülemekle meşguldü - Resim : 1

Ankara-Kurtalan seferini yapan yolcu treninin makinisti raylardan çekilmeyen araç için uzun uzun korna çaldı. Ardından tren raylardan çekilmeyen araça çarptı. O anlar manzarayı çeken bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı.

Hemzemin geçitte mucize yaşandı: Manzarayı görüntülemekle meşguldü - Resim : 2

Yaralanın olmadığı kazada, maddi hasar oluştu. İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemenin ardından araç olay yerinden çekilirken tren ise seferine devam etti.

Hemzemin geçitte mucize yaşandı: Manzarayı görüntülemekle meşguldü - Resim : 3

Hemzemin geçitte mucize yaşandı: Manzarayı görüntülemekle meşguldü - Resim : 4

Hemzemin geçitte mucize yaşandı: Manzarayı görüntülemekle meşguldü - Resim : 5