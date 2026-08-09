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Kaynak: DHA

Kaza, saat 12.30 sıralarında ilçeye bağlı Gücük Köyü yakınlarında meydana geldi. Kontrolsüz hemzemin geçitten geçen Murat Fırat'ın kullandığı 58 AEU 186 plakalı traktöre, yük treni çarptı. Kazanın ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada traktör sürücüsü Murat Fırat yaralandı. Yaralı sürücü, ambulansla Şarkışla Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralının durumun iyi olduğu öğrenildi. Kaza sonrası demir yolu hattı bir süre trafiğe kapandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.