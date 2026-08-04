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Kaynak: Haber Merkezi

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde bulunan Loca Rezidans’ta meydana gelen olayda, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisinde görev yapan hemşire H.Ç.’nin kiracı olarak oturduğu daireden yayılan kötü kokular apartman sakinlerini rahatsız etti. Apartman sakinleri, şikayetlerini site yönetimi durumu ev sahibi M.N.’ye bildirdi.

MAHKEMEYE BAŞVURDU!

Ev sahibi M.N., kiracısı ile yaptığı görüşmeden sonuç alamayınca noter aracılığıyla ihtarname gönderdi. Sorunun devam etmesi üzerine mahkemeye başvurarak tespit talebinde bulundu.

“ÇÖP EV” GERÇEĞİ AÇIĞA ÇIKTI!

Mahkeme tarafından görevlendirilen iki kişilik bilirkişi heyeti, keşif sırasında daireye girerek inceleme yaptı. Yapılan incelemede evin büyük bölümünün çöplerle dolu olduğu, ağır koku bulunduğu ve birçok noktada böcek ile haşere olduğu belirlendi.

Evde ayrıca çok sayıda hastane malzemesi, hastane çarşafları ve tıbbi atık poşetlerinin bulunduğu da görülürken söz konusu malzemelerin eve nasıl getirildiğine ilişkin incelemenin devam ettiği kaydedildi.

HEMŞİRE AÇIĞA ALINDI!

Yaşananların ardından Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü tarafından hemşire hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında H.Ç., görev yaptığı acil servisten uzaklaştırılaral açığa alındı.

Evde çekilen görüntülerde, kötü kokuya karşı oda kokuları kullanıldığı ve bazı eşyalar arasında üzerinde bakanlık ibaresi bulunan çarşafların yer aldığı görülürken olaya ilişkin hukuki süreç devam ediyor.