Hemşire Ebru’nun feryadı: Ölmek istemiyorum, sesimi duyun

Ailesinin de tehdit edildiğini belirten Anik, korktuğu için daha önce şikayetini geri çekmek zorunda kaldığını belirtti. Yaklaşık bir ay önce yeniden şikayetçi olduğunu ve Mustafa M. hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığını belirten Anik, buna rağmen saldırıya uğradığını ifade etti.