Bahçeşehir’de yaşayan 26 yaşındaki hemşire Ebru Anik, yaklaşık 3 yıl süren ilişkisinin son 1,5 yılında şiddet gördüğünü ve ayrılmak istediğinde tehdit ve şantajla ilişkiyi sürdürmeye zorlandığını söyledi.
Hemşire Ebru’nun feryadı: Ölmek istemiyorum, sesimi duyun
İstanbul Bahçeşehir’de hemşire Ebru Anik (26), hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı eski sevgilisi Mustafa M. tarafından site girişinde darbedildiğini söyledi. Daha önce de tehdit ve şiddete maruz kaldığını belirten Anik, “Ölmek istemiyorum. Ölmeden önce sesimi duyun” diyerek yardım istedi.Kaynak: DHA
Ailesinin de tehdit edildiğini belirten Anik, korktuğu için daha önce şikayetini geri çekmek zorunda kaldığını belirtti. Yaklaşık bir ay önce yeniden şikayetçi olduğunu ve Mustafa M. hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığını belirten Anik, buna rağmen saldırıya uğradığını ifade etti.
SABAH SAATLERİNDE SİTE GİRİŞİNDE DARP EDİLDİ
Anik’in iddiasına göre Mustafa M., 27 Ağustos günü saat 06.30 sıralarında yaşadığı sitenin girişine geldi.
Güvenlik görevlilerinin bulunduğu sırada eski sevgilisiyle karşılaştığını anlatan Anik, kendisini cep telefonuyla görüntülemeye başladığını ve kısa süre sonra darbedildiğini söyledi.
Anik, olayın site güvenlikleri ve sakinlerinin önünde gerçekleştiğini belirterek, saldırı sırasında polisin aranmasını istediğini aktardı.
"BU ADAMI HİÇBİR ŞEY DURDURAMIYOR"
Daha önce de burnunun kırıldığını ve darp raporu aldığını belirten Anik, elinde tehdit mesajları ve ses kayıtlarının bulunduğunu söyledi.
Anik, uzaklaştırma kararına rağmen eski sevgilisinin evine geldiğini belirterek, “Bu adam ne kanundan, ne hukuktan, ne adaletten, ne uzaklaştırma kararından hiçbir şeyden korkmuyor” ifadelerini kullandı.
Kendisinden sürekli delil istendiğini belirten Anik, olayın yaşandığı siteye ait güvenlik görüntülerine ulaşmakta da zorlandığını söyledi.
"BENDEN KURTULMAK İÇİN TEK ÇAREN BENİ ÖLDÜRMEN"
Ebru Anik, eski sevgilisinin kendisine farklı numara ve sosyal medya hesaplarından mesajlar gönderdiğini ve bunların kayıtlarının bulunduğunu belirtti.
Anik, kendisine gönderildiğini söylediği mesajlardan birinde “Senin benden kurtulman için tek çaren ben uyurken uykumda beni öldürmen. Başka türlü kurtulamazsın, ben vazgeçmem” ifadelerinin yer aldığını aktardı.
Eski sevgilisinin kendisini gördüğü yerde öldürmekle tehdit ettiğini de öne süren Anik, yaşadığı korkunun giderek arttığını söyledi.
"ÖLMEK İSTEMİYORUM"
Yaşadığı olayların ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve Adalet Bakanlığına çağrıda bulunan Anik, korunmak istediğini söyledi.
“Ben öldükten sonra mı adalet sağlanacak? Ben ölmek istemiyorum. Ölmeden önce sesimi duyursunlar istiyorum” diyen Anik, eski sevgilisinin kendisini öldürebileceğinden endişe ettiğini belirtti.
Anik, “Lütfen devletimden bana sahip çıkmasını istiyorum. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Adalet Bakanlığı lütfen bana yardım etsinler” sözleriyle yardım çağrısını yineledi.
Öte yandan vatandaşlar "kadına şiddet" ve "kadın cinayetleri" olaylarında "şüpheli" ve "faillere" emsal teşkil etmesi için caydırıcı cezalar verilmesi için yetkililere seslenmeye devam ediyor.