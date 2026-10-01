Kaynak: Haber Merkezi



Rize / Yücel Tanay / Yeniçağ



​Hemşinliler Derneği Başkanı Şafak Burak Postoğlu, son dönemde Hemşin toplumunun tarihini, kültürünü ve etnik kimliğini farklı yönlere çekmeye çalışan girişimlere karşı sert bir kamuoyu açıklaması yayımladı.

​Özellikle bölgede uluslararası Ermeni diyasporası bağlantılı akademisyen, gazeteci ve kimi çevrelerin yürüttüğü algı ve dezenformasyon faaliyetlerine dikkat çeken Postoğlu, Türk ve Müslüman kimliğiyle bilinen Hemşin toplumunu doğrudan Ermeni kimliğiyle özdeşleştirmeye çalışan söylemleri ve masa başında hazırlanan kimlik mühendisliği projelerini açıkça reddettiklerini vurguladı.

​"TÜRK VE MÜSLÜMAN OLAN HALKIMIZ TARİHTE ERMENİ ÇETELERİNİN KATLİAMINA UĞRADI"

​Tarihsel gerçeklerin ortada olduğunu belirten Postoğlu, Doğu Karadeniz ve çevresinde Türk ve Müslüman olan Hemşin halkının geçmişte bölgedeki Ermeni çetelerinin saldırılarına ve katliamlarına maruz kaldığını hatırlattı. Atalarının bu topraklarda yaşadığı acıların ve verdiği mücadelenin hafızalarda yer aldığını belirten Dernek Başkanı, bu tarihi gerçeği göz ardı ederek toplumu farklı bir kimlik altında tanımlama çabalarının niyetli ve art niyetli olduğunu ifade etti.

​"STALİN DÖNEMİNDE TÜRK VE MÜSLÜMAN KİMLİKLERİ YÜZÜNDEN TÜRKİSTAN’A SÜRÜLDÜLER"

​Hemşin halkının tarih boyunca Türk ve Müslüman kimliklerinden taviz vermediğini ve bu uğurda ağır bedeller ödediğini vurgulayan Postoğlu, Sovyetler Birliği döneminde yaşanan trajedilere de dikkat çekti. 1944 yılında Stalin rejiminin Sovyet sınırındaki Türk ve Müslüman nüfusu bölgeden temizleme politikası kapsamında, Hemşinlilerin de Ahıska Türkleriyle birlikte bir gecede Özbekistan, Kazakistan ve Kırgızistan gibi Türkistan coğrafyasındaki topraklara sürgün edildiğini hatırlattı. Postoğlu, tarih boyunca Türk-İslam kimliği yüzünden sürgün ve zulüm görmüş bir toplumu bugün sahte söylemlerle başka bir kimliğe büründürmeye çalışmanın tarihi bir saygısızlık olduğunu kaydetti.

​"DIŞ ODAKLAR VE İDEOLOJİK ÇEVRELER ALGI OPERASYONU YÜRÜTÜYOR"

​Bölge üzerinde ve uluslararası alanda profesyonel kimlikler arkasına gizlenerek faaliyet gösteren çevrelerin, yayınlar ve sosyal medya içerikleriyle toplumun tarihini yeniden yazmaya çalıştığını belirten Postoğlu, yürütülen bu organizasyonları kararlılıkla takip ettiklerini söyledi. Hemşin kültürünün ve aile hafızasının yüzlerce yıllık köklü bir Türk ve İslam mirası olduğunu vurgulayan Postoğlu, dış kaynaklı veya kişisel çıkar odaklı ideolojik yaklaşımlara asla müsaade etmeyeceklerinin altını çizdi.

​"SESSİZ KALMAYACAĞIZ, HUKUKİ YOLLARA BAŞVURACAĞIZ"

​Hemşin toplumunun nezaket ve sağduyusunun bir zayıflık olarak görülmemesi gerektiğini söyleyen Postoğlu, yürütülen bu çarpıtma ve dezenformasyon karşısında bilimsel veriler, tarihi kaynaklar ve aile büyüklerinin rehberliğinde kararlı bir duruş sergileyeceklerini duyurdu.

​Açıklamada, Hemşin kimliğini hedef alan her türlü eyleme ve mesnetsiz iddiaya karşı gerekli tüm hukuki hakların sonuna kadar kullanılacağı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

​"Hemşinlilerin tarihini de kimliğini de başkalarının kalemi belirleyemez. Kimse toplumumuzun sessizliğini sahipsizlik olarak yorumlamasın. Haddinizi bilin, sınırınızı aşmayın; atalarımızın emanetine ve Hemşin toplumunun değerlerine saygı gösterin."