Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MSB Tedarik Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne kaymakam Zikrullah Erdoğan'ı atadı. Henüz 33 yaşındaki Zikrullah Erdoğan'ın "Tümgenerallik" makamına atanmasına ise sosyal medyadan tepkiler yükseldi. Öte yandan Zikrullah Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rize Güneysu'dan hemşehrisi olduğu öğrenilirken daha önce sosyal medyadan yaptığı paylaşım da gündem oldu.

Zikrullah Erdoğan'ın paylaşımında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kastederek, "Dayım canımdır" dediği görüldü.

İşte o paylaşım:

CHP'DEN TEPKİ

Söz konusu gelişmeler sonrası bir tepki de Meclis'ten yükseldi. CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen konuya ilişkin bir açıklamda bulundu. Öztürkmen, durumu sert şekilde eleştirdi.

"DAYIM' DEDİĞİ ERDOĞAN'IN İMZASIYLA..."

"Bir subay, Türk ordusuna vereceği yaklaşık 37 yıllık emeğin sonunda 51-52 yaşında tümgeneral olabiliyor. Üstelik görev süresi boyunca takım, bölük, tabur, alay, tugay komutanlıkları yapması, operasyon bölgelerinde görev alması yani TSK'nın hemen her kademesinde emek vermesi gerekiyor" diyen Öztürkmen, "Zikrullah Erdoğan ise çalışma hayatına Halkbank'ta başlıyor. Ardından girdiği kaymakamlık sınavı sonucunda kaymakam oluyor ve 2020-2026 yılları arasında bu görevi yapıyor. Zikrullah Erdoğan'ın tüm CV'si bu! 'Dayım' diye hitap ettiği Tayyip Erdoğan'ın bir imzasıyla MSB'nin en kritik genel müdürlüğünün başına oturuyor" dedi.

"KAYMAKAMLIK SINAVINI 3. SIRADAN KAZANDIRILIYOR"

Zikrullah Erdoğan'ın başına getirildiği Tedarik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, MSB teşkilat şeması içinde çok kritik bir konumda olduğunu vurgulayan Öztürkmen, "Burası adeta TSK'nın kasası" ifadelerini kullandı. "Zikrullah Erdoğan ise haliyle bütün bunlardan bihaber! Tedarikin T'sinden habersiz. Sadece bu alanda değil kendi alanıyla ilgili bile şüpheler var" ifadelerini kullanan Öztürkmen, Tümgenerallik makamına atanan Zikrullah Erdoğan'ın kaymakam oluş süreci için şu ifadeleri kullandı:

"Çünkü 2017'de girdiği kaymakamlık sınavının yazılı kısmında 81 puan alıyor. Ancak girdiği mülakatta çok maharetli olduğu anlaşılıyor olsa gerek 99,3 puan verilerek 3'üncü sıradan kazandırılıyor! 37 kişilik kaymakam adaylığı listesinde yazılı puanıyla sondan 8'inci sırada olmasına rağmen mülakata aldığı tam puana yakın puanla kaymakamlığın yolu açılıyor. Yazılıda 100 tam puan almış olan bir aday bile Erdoğan'ın gerisinde ancak 6'ncı sıradan kazanabiliyor"

"TSK'YA ZARAR VERECEK HİYERARŞİK BİR SORUN"

Öztürkmen duruma ilişkin şunları söyledi:

"Bu durum sadece bir liyakat sorunu değil. Aynı zamanda TSK'ya büyük zarar verecek hiyerarşik de bir sorun. Çünkü paraşütle tümgeneral yapılan bir kaymakamın altındaki daire başkanlıkları ve şube müdürlüklerinde albaylar, yarbaylar ve tuğgeneraller bulunuyor. Zikrullah Erdoğan, bir gecede subaylarımızın 30 yıllık emeklerinin önüne geçiyor ve onların “komutanı” oluyor! Silahlı Kuvvetler'in özünü oluşturan bin yıllık disiplin geleneği, hiyerarşi ve askeri teamüller yerle bir ediliyor.

"AKP DÖNEMİ TÜRK ORDUSUNA DARBE DÖNEMİ OLDU"

Düşmanın Türk Ordusu'na yapamayacağını kendi eliyle yapan bir iktidarla karşı karşıyayız. AKP'nin 24 yıllık iktidar dönemi aynı zamanda Türk Ordusu'na darbe dönemi oldu.

"ÇEKİN ELİNİZİ TÜRK ORDUSU VE SUBAYININ ÜSTÜNDEN"

'Vesayetten kurtulacağız' diyerek FETÖ'yle işbirliği yaptınız. Birlikte milli orduya kumpas kurdunuz, binlerce birikimli subayı tasfiye ettiniz, cezaevlerinde süründürdünüz! Sonu 15 Temmuz oldu. Yetmedi askeri liseleri kapattınız, askeri hastaneleri dağıttınız. Askeri alanları peşkeş çektiniz! 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' diyen teğmenleri ordudan atmaya başladınız! Son noktada torpilli yandaşları bir gece 'tümgeneral' yapıyorsunuz. Yeter artık, çekin elinizi Türk Ordusu'nun ve Türk subayının üstünden"