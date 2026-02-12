YENİÇAĞ - Ahmet TAKAN / Sıcak Analiz

Başkent kulislerinin hararet katsayısını merak edenlere; “hâlâ alev alev yanıyor” diyebilirim…

Yabancı bazı medya kuruluşlarında çalışan tanıdık meslektaşlarımın bile canını dişine takıp “bundan sonra ne olacak” sorusunun peşine takıldığına şahit oluyorum.

Haksız da değiller!.. Herkes aynı soruların doğru yanıtlarını bulmaya çalışıyor…

Başkent Ankara’da siyasetin havası daha mı sertleşecek?..

Saray iktidarı, bundan sonra CHP’ye daha mı sert saldıracak?..

Türkiye’nin bürokrasi yapısı yeniden mi şekillenecek?.. Buna bağlı olarak Ankara’nın derin bürokratik yapısında ne gibi değişiklikler olabilir?..

Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak mı?..

2026 yılında baskın/erken seçim olur mu?..

Ve, bu ana başlık altındaki sorulara bağlı bir sürü yan sorular…

Hemencecik şunu söyleyeyim;

Ankara’nın hiçbir noktasında ne erken seçim olacağına dair bir işaret, hava var ne de beklenti…

Erken seçim tahminleri genelde 2027 yılı için yapılıyor..

***

SICAK ANALİZ’e bugün, dün, Ankara’yı toz duman eden Adalet Bakanı ve İçişleri Bakanı değişikliklerine siyaset cephesinde konuşulanlar ve devam eden tepkiler üzerinden bakmayacağım. Başkent’in derin bürokrasisinde neler konuşulduğunu sağlam kaynaklarımdan aldığım bilgilerle aktarmaya çalışacağım.

Stratejik 2 Bakanlıkta yapılan değişimin hemen ardından dün kaleme aldığım analizin başlıklarından biri de; “Büyük MASAK operasyonu mu geliyor?” şeklindeydi. Bu hatırlatmanın ardından ince bir not daha ekleyeyim, Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile birlikte kabineye Akın Gürlek ve Mustafa Çiftçi’nin girmesiyle üçlü sacayağı kuruldu!.. Ne demek istediğimi herhalde anlamışsınızdır? Anlayamayanlar için, önümüzdeki günlere dikkatle bakmalarını öneririm.

Gelelim, derin bürokraside konuşulanlara… Şöyle özetleyebilirim;

“-Son 2 Bakan değişikliğini Milli Eğitim Bakanı’ndan ayrı görmemek gerekir. Her ne kadar Akın Gürlek’in diğer iki bakanın ekolüne uzak durduğu söz konusu olabiliyorsa da beraber çalışabiliyorlar. Bu 3 bakanın önümüzdeki dönem kabinede ağırlıklarını hissederiz. Ancak kamuoyunun önüne çıkmaktan daha ziyade uygulamada bunu görebiliriz. -Bundan sonraki süreçte en önemli konu 3 büyükşehir; İstanbul, Ankara ve İzmir’de müteahhitlik firmalarına yönelik operasyonlar. bürokrasi, tarandı ve bürokrasinin fotoğrafı çekildi. Bürokrasiyi azaltmak için iktidara gelen AKP muazzam bir bürokrasi yarattığını gördü. İllegal yollardan kazanılan paranın bu yolla sisteme sokulması gerçekleştiriliyor. Bu para o kadar çok büyüdü ki, AKP iktidarı ve Cumhurbaşkanı artık dayanamadı, güvenlik ve istihbarat bürokrasisi bir araya gelerek operasyon kararı aldı. Ankara’daki evlerin fiyatları malum, bu evler alıcı buluyor. Kim alıyor bu evleri memurlar. Bir memurun bu fiyatlara ev alması dikkat çekti. Külliye, güvenlik ve istihbarat bürokrasisi narko dolarları sisteme kazandıran bu yapıyı hedef alacak. Cumhurbaşkanı bu konuda kararlı. -Bir başka dikkat çekici nokta, çok ileri giden öne çıkan bazı cemaat yapılanmalarına yönelik operasyonlarda önümüzdeki süreçte gündeme gelecek. -23 senede bürokraside iş bilen sayısı azaldı. Bu nedenle kara para anlamında kaos da derinleşiyor. Türkiye’de kaosun derinleşmesine ve bu kaos ile yaşamaya halk alışkın ama bu yeni bürokrasi alışkın değil. Önümüzdeki günlerde devlet mekanizması kara paraya yönelik operasyon yaparken, bürokraside de önemli değişiklikler olabilir.”

***

Özetle, bugünlük böyle…

Ne diyelim?..

Hayırlara vesile olur İnşallah!..