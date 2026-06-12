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Kaynak: DHA

Bursa'nın İnegöl ilçesinde trafik ekiplerinin denetim noktasında dur ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü, hem araçla hem de yaya olarak kaçmaya çalıştı. Yaklaşık 10 kilometre süren kovalamacanın ardından yakalanan sürücüye rekor seviyede ceza uygulandı.

Olay, Bursa-Ankara kara yolunun İnegöl girişinde meydana geldi. Trafik ekipleri, şüpheli hareketlerde bulunduğunu değerlendirdikleri motosiklet sürücüsüne durması yönünde ikazda bulundu. Ancak sürücü polis ekiplerinin uyarılarını dikkate almayarak kaçmaya başladı.

MOTOSİKLETİ BIRAKIP KOŞARAK KAÇTI

Takip sırasında motosikletini terk eden sürücü, kaçışını yaya olarak sürdürdü. Polis ekipleri tarafından sürdürülen kovalamaca sonucunda sürücü, Süleymaniye Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı.

Yapılan incelemede sürücünün kullandığı motosiklet için gerekli ehliyet sınıfına sahip olmadığı belirlendi.

İHLALLERİN FATURASI AĞIR OLDU

Sürücüye yetersiz ehliyetle araç kullanmak, dur ihtarına uymamak, drift yapmak, kırmızı ışık ihlali, ters yönde ilerlemek, kask takmamak ve trafiği tehlikeye düşürecek şekilde araç kullanmak gibi çok sayıda ihlal nedeniyle toplam 469 bin 129 lira idari para cezası kesildi.

Polis merkezine götürülen sürücünün ehliyetine de 2 ay süreyle el konuldu.