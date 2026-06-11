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Kaynak: DHA

Aydınevler Mahallesi Saygı Caddesi'nde 7 Haziran sabah saatlerinde meydana gelen olayda, araç satış ve kiralama şirketinin genel müdürlük binasının önüne gelen şüpheliler binaya ateş açtıktan sonra kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, incelemelerin ardından şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen operasyonda; saldırıyı gerçekleştiren, saldırı anını cep telefonuyla görüntüleyen, olayda kullanılan silahı temin eden ve saldırıyla bağlantılı olduğu değerlendirilen toplam 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 2 uzun namlulu tüfek ile kısa namlulu otomatik tabanca ele geçirildi.

SALDIRI ANI KAMERADA

Öte yandan saldırı anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, 2 şüphelinin binaya yaklaşmasının ardından birinin silahla ateş açtığı, diğer şüphelinin ise o anları cep telefonuyla kayda aldığı görülüyor. Gözaltına alınan 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.