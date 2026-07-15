Fırında kabak mücver kabakların rendelemesiyle başlayan ve fırında pişirilerek tamamlanan hafif bir yemektir. Geleneksel mücverin kızartma yönteminden farklı olarak fırın tekniğiyle hazırlanır. Bu sayede hem daha az yağ alır hem de kabakların doğal lezzetini korur. Yaz aylarında bol bulunan kabakla yapılan bu tarif özellikle hafif yemek arayanlar için ideal bir seçenektir. Fırında pişmesi sayesinde mutfakta yağ sıçrama sorunu da ortadan kalkar ve temizlik kolaylaşır.

Dört kişilik fırında kabak mücver hazırlamak için beş adet orta boy kabak iki adet yumurta bir su bardağı un bir adet rendelenmiş soğan bir demet taze dereotu bir demet maydanoz yarım demet nane tuz karabiber ve bir çay kaşığı kabartma tozu yeterlidir.

Fırın tepsisi için az miktarda zeytinyağı veya yağlı kağıt kullanılır. Bu malzemeler sayesinde mücver hem lezzetli hem de doyurucu olur. Kabakların taze ve sulu olması mücverin kıvamını doğrudan etkiler.

Fırında mücverin içine kıyma koymak tamamen tercihe bağlıdır. Klasik versiyonda kıyma kullanılmaz ve tarif tamamen sebze ağırlıklı kalır. Ancak daha doyurucu bir yemek isteniyorsa iki yüz gram kadar kıymayı soğanla birlikte kavurup harca eklenebilir. Bu yöntemle mücver etli bir ana yemek haline gelir. Kıyma eklenirse pişirme süresi biraz uzayabilir ve harç daha koyu bir kıvam alır. Et sevenler için güzel bir alternatiftir fakat geleneksel tadı korumak isteyenler kıymasız yapmayı tercih eder.

Harcın hazırlanması için kabaklar önce ince rendelenir. Rendenen kabakların fazla suyu bir tülbent veya temiz bez yardımıyla sıkıca sıkılır. Bu adım çok önemlidir çünkü fazla su mücverin dağılmasına neden olur. Suyu sıkılmış kabaklara rendelenmiş soğan yumurtalar ince doğranmış dereotu maydanoz ve nane eklenir. Tuz karabiber ve kabartma tozu ilave edildikten sonra un yavaş yavaş katılarak karıştırılır. Harç kaşıkla alındığında dökülebilecek kıvamda olmalıdır. İsteğe bağlı peynir de bu aşamada eklenebilir. Malzemeler homojen bir karışım haline gelene kadar iyice karıştırılır.

Mücverin kıvamı kaşıkla dökülebilecek kadar koyu olmalıdır. Çok sulu olursa fırında yayılır ve şekil tutmaz. Çok katı olursa da sert ve kuru bir sonuç çıkar. Fırın yüz seksen dereceye ısıtılır. Tepsiye yağlı kağıt serilir veya hafifçe yağlanır. Harçtan kaşık yardımıyla yuvarlak parçalar tepsiye dizilir. Üzerine az zeytinyağı gezdirilir. Mücverler yirmi beş ile otuz beş dakika arasında pişirilir. Üzeri altın rengi alana kadar fırında tutulur. Fırın kapağı ilk on dakika açılmamalıdır ki mücverler kabarsın. Pişen mücverler fırından çıkarılıp sıcak veya ılık olarak servis edilir.

Mücverin daha çıtır olması için kabartma tozu yerine bir miktar mısır nişastası eklenebilir. Fırın tepsisine mücverleri aralıklı dizmek pişme sırasında yapışmayı önler. Kabak yerine havuç veya patates rendesi de karıştırılarak farklı tatlar elde edilebilir. Artan mücverler buzdolabında iki gün saklanabilir ve tekrar ısıtılarak tüketilebilir. Dondurularak uzun süre muhafaza etmek de mümkündür.

Fırında kabak mücver yanında yoğurtlu sos veya cacık ile servis edildiğinde mükemmel bir uyum sağlar. Salata veya bulgur pilavı ile birlikte ana yemek olarak da sunulabilir. Sıcakken tüketilmesi tavsiye edilir çünkü soğudukça biraz daha yumuşar.