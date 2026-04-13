Kabak böreği, taze kabakların rendelenerek peynir, yumurta ve çeşitli yeşilliklerle harmanlanması sonucu ortaya çıkan sebze ağırlıklı bir börek türüdür. Özellikle ağır hamur işlerinden kaçınanlar ve sebze tüketimini artırmak isteyenler için harika bir alternatif sunar. Anadolu mutfağında mücver ile benzerlik gösterse de fırında pişirilmesi ve yufka ile desteklenebilmesi sayesinde daha hafif bir dokuya sahiptir. İçeriğindeki yüksek su oranıyla hem ferahlatıcı hem de besleyici bir öğün olarak kahvaltılardan akşam yemeklerine kadar her vakit tüketilebilir.

4 kişilik ideal kabak böreği İçin malzeme yistesi

Tam kıvamında ve dört kişiye yetecek doyurucu bir kabak böreği hazırlamak için mutfağınızda şu malzemeleri bulundurmanız gerekir:

Dört adet orta boy taze kabak

Üç adet yumurta

Bir su bardağı ufalanmış beyaz peynir veya lor peyniri

Yarım su bardağı sıvı yağ

Bir su bardağı yoğurt

İki veya üç adet hazır yufka

Yarım demet taze dereotu ve taze nane

Bir paket kabartma tozu

Bir miktar tuz, karabiber ve pul biber

Üzeri için çörek otu veya susam

KABAK SEÇİMİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN İNCELİKLER

Kabak böreğinin lezzetini belirleyen en temel unsur ana malzemenin kalitesidir. Börek yaparken tercih edilecek kabakların mutlaka taze ve diri olması gerekir. Kabukları parlak ve lekesiz olan kabaklar tercih edilmelidir. Çok büyük ve çekirdeklenmiş kabaklar böreğin içinde sert bir doku oluşturabileceği için orta boy veya küçük boy kabaklar en ideal seçimdir. Ayrıca kabakların rendelenmesinin ardından suyunun iyice sıkılması çok önemlidir. Eğer kabağın suyu sıkılmazsa böreğin içi hamurlaşabilir ve istenen çıtırlığa ulaşılamaz.

FIRIN ISISI VE PİŞİRME TEKNİKLERİ

Kabak böreğinin dışının çıtır çıtır, içinin ise lokum gibi pişmesi için fırın ayarı hayati önem taşır. Genel olarak kabak böreği için fırının önceden ısıtılmış olması şarttır. İdeal pişirme sıcaklığı 180 derece olarak ayarlanmalıdır. Alt ve üst fanlı ayar, ısının böreğin her yerine eşit dağılmasını sağlar. Börek yaklaşık 35 ile 45 dakika arasında, üzeri nar gibi kızarana kadar pişirilmelidir. Eğer böreğin içi çok nemli kaldıysa pişirme süresinin son beş dakikasında ısıyı 190 dereceye çıkararak tabanının daha iyi pişmesini sağlayabilirsiniz.

Böreğinize farklı bir aroma katmak isterseniz iç harcına ince kıyılmış taze soğan veya bir miktar rendelenmiş kaşar peyniri ekleyebilirsiniz. Dereotu kabak ile en çok yakışan yeşillik olduğu için miktarını bol tutmak lezzeti yukarı taşır. Servis ederken yanına buz gibi bir ayran veya sarımsaklı yoğurt eklemek, kabak böreğinin hafifliğini taçlandıracaktır. Fırından çıktıktan sonra ilk sıcaklığının geçmesi için on dakika kadar dinlendirmeniz, dilimlerin daha düzgün çıkmasını sağlar.