Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi Hem fitness hocası, hem 21 yıllık arıcı: “Balımız birinciliğe aday”

Hem fitness hocası, hem 21 yıllık arıcı: “Balımız birinciliğe aday”

Erzurum'un Şenkaya ilçesinde 21 yıldır arıcılık yapan antrenör Alim Eser, yüksek rakımlı yaylalarda katkısız ve organik bal yetiştiriyor. Sahte bal uyarısında bulunan Eser, arıcılıkta şeker kullanımının yasaklanması ve doğal üretimin desteklenmesi için çağrıda bulunuyor.

Kaynak: İHA
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Hem fitness hocası, hem 21 yıllık arıcı: “Balımız birinciliğe aday” - Resim: 1

Erzurum'un Şenkaya ilçesinde 21 senedir arıcılık yapan antrenör Alim Eser, yüksek rakımlı yaylalarda katkısız ve organik bal yetiştiriyor.

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Hem fitness hocası, hem 21 yıllık arıcı: “Balımız birinciliğe aday” - Resim: 2

Zararlı maddelerden uzak üretim gerçekleştiren Eser, sahte ürünlere karşı vatandaşları uyarırken arılara şeker verilmesinin engellenmesini talep ediyor.

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Hem fitness hocası, hem 21 yıllık arıcı: “Balımız birinciliğe aday” - Resim: 3

Doğan Köy Mahallesi'nde yaşamını sürdüren vücut geliştirme ve fitness eğitmeni Alim Eser, spor yaşamının yanında arıcılıkla ilgileniyor.

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Hem fitness hocası, hem 21 yıllık arıcı: “Balımız birinciliğe aday” - Resim: 4

Engebeli coğrafi koşullarda 440 kovanın tüm sorumluluğunu tek başına üstlenen Eser, yürüttüğü faaliyetin yoğun bir sabır istediğini belirterek yaşam koşullarının son derece zorlu olduğunu dile getirdi.

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Hem fitness hocası, hem 21 yıllık arıcı: “Balımız birinciliğe aday” - Resim: 5

Elde ettiği ürünleri laboratuvar incelemelerine gönderdiğini aktaran Eser, çıkan değerlerin kalitesini kanıtladığını ve Türkiye genelinde en iyi ballardan birini ürettiğini savundu.

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Hem fitness hocası, hem 21 yıllık arıcı: “Balımız birinciliğe aday” - Resim: 6

Ticari piyasada sahte ile katkılı ürünlerin yaygınlığına dikkat çeken deneyimli üretici, tüketicilerin kaynağını bildikleri ve güvendikleri kişilerden alışveriş yapmalarının önemine vurgu yaptı.

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Hem fitness hocası, hem 21 yıllık arıcı: “Balımız birinciliğe aday” - Resim: 7

Sektördeki haksız rekabetin son bulması adına Tarım ve Orman Bakanlığına seslenen Eser, besleme amacıyla arılara şeker verilmesinin yasaklanması gerektiğinin altını çizdi.

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Hem fitness hocası, hem 21 yıllık arıcı: “Balımız birinciliğe aday” - Resim: 8

Dürüst üretim yapanların emeklerinin karşılığını alabilmesi için tamamen doğal yöntemlerin teşvik edilmesi gerektiğini ifade etti.

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Hem fitness hocası, hem 21 yıllık arıcı: “Balımız birinciliğe aday” - Resim: 9

Bir sporcu olarak katkısız beslenmeyi ilke edindiğini belirten Eser, hasat ettiği farklı tonlardaki balların sadece kahvaltılarda değil; aşure, hoşaf ve sütlaç gibi geleneksel tatlılarda şeker yerine kullanılabileceğini bildirdi.

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Hem fitness hocası, hem 21 yıllık arıcı: “Balımız birinciliğe aday” - Resim: 10

Rafine şekere karşı olduğunu yineleyen üretici, mesleğini dürüstçe icra eden tüm yetiştiricilere selamlarını iletti.

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