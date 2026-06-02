Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından Sıfır Atık Haftası etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen görkemli programda çevre elçilerine ödülleri takdim edildi. İlçede çevre bilincini artırmak ve sürdürülebilir bir yaşam alanları inşa etmek amacıyla organize edilen 1-7 Haziran Türkiye Çevre Haftası etkinlikleri, büyük bir coşkuyla başladı.

Çevre elçileri, öğrenciler, öğretmenler, çok sayıda vatandaş ve protokol üyelerinin yoğun katılımıyla gerçekleştirilen çevre yürüyüşü, ilçede adeta bir yeşil dönüşüm rüzgarı estirdi. Katılımcılar ellerinde dövizler ve pankartlarla dünya genelinde yaşanan küresel iklim krizine dikkat çekerek geri dönüşümün hayati önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

Etkinlik kapsamında sadece yürüyüş yapılmadı, aynı zamanda çevre bilincini estetikle buluşturan çok özel sergiler de vatandaşların beğenisine sunuldu. Okullarda eğitim gören öğrencilerin uzun uğraşlar ve yaratıcı fikirlerle hazırladığı geri dönüşüm projeleri alanda sergilenirken, çöpe gidecek malzemelerin birer sanat eserine dönüştüğü Atıktan Sanata Sergisi ziyaretçilerden tam not aldı.

Plastik kapaklardan eski lastiklere, gazete kağıtlarından elektronik atıklara kadar pek çok nesne, gençlerin ellerinde yeniden hayat bularak çevre kirliliğine karşı farkındalık oluşturmanın en estetik yolunu gösterdi.

Karedeniz, Bugün burada Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde ulusal ve uluslararası düzeyde yürütülen Sıfır Atık Hareketi'nin bir parçası olarak hep birlikte bir aradayız. Bu hareketin derin anlamını aktardı. Sıfır Atık Hareketi, yalnızca atıkları sokaklardan toplamak değil, tam aksine doğal kaynakları korumak, toplumdaki çevre bilincini en üst seviyeye arttırmak ve gelecek nesillere çok daha yaşanılabilir bir dünya bırakmak amacıyla başlatılmış çok kıymetli bir çevre seferberliğidir sözleriyle konuşmasını sürdürdü.

Sıfır atık konusunda yalnızca konuşan, teoriler üreten bir yerel yönetim olmadıklarını, en başta hayata geçirdikleri pratik uygulamalarıyla İstanbul genelinde en önde olan ilçelerin başında yer aldıklarını belirten Karadeniz, ilçedeki teknik altyapı hakkında da detaylı bilgiler verdi. İlçemizde kesintisiz olarak görev yapan 8 özel aracımız sadece sıfır atık ve geri dönüşüm konusunda çalışıyor diyen Karadeniz, bu araçların toplama kapasitesine dikkat çekti.

Ambalaj atıklarından tekstil atıklarına, elektronik atıklardan atık pillere, ömrünü tamamlamış eski lastiklerden evsel atık yağlara kadar onlarca farklı türdeki atığı daha kaynağındayken ayrı ayrı toplayarak yeniden ülke ekonomisine kazandırıyoruz diye ifade etti. Bu sayede tonlarca atığın doğaya zarar vermesinin önüne geçilirken, ciddi bir ekonomik katma değer de üretiliyor.

Belediyenin başarısının arkasında güçlü bir halk desteği olduğuna işaret eden Karadeniz, vatandaşların sürece dahil edilmediği hiçbir çevre hareketinin kalıcı olamayacağını dile getirdi. Vatandaşımız bize bu konuda en başından beri destek olmasa, biz belediye yönetimi olarak tek başımıza bu işte bu kadar başarılı olma imkanına kesinlikle sahip olamazdıkb

Başkan Vekili Karadeniz, kurdukları ödüllendirme mekanizmasını şu sözlerle anlattı: Vatandaşlarımız evlerinde veya iş yerlerinde biriktirdikleri atıklarını dijital kanallar veya telefon hatları üzerinden bize hızlıca bildiriyor, mobil ekiplerimiz bildirilen adrese en kısa sürede gidiyorlar ve atıklarımızı tartarak teslim alıyoruz. Üstelik geri dönüşüme bu şekilde katkı sağlayan çevre dostu vatandaşlarımız, teslim ettikleri atık miktarına göre sistemde puan kazanıyorlar ve bu biriken puanlarla çeşitli güzel hediyelere ulaşabiliyorlar.