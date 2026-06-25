Düzce Belediyesi, "Temiz Şehir Düzce" kampanyası kapsamında çevre temizliği ve toplumsal farkındalık çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda denetimlerini sıklaştıran Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde yere çöp ve sigara izmariti atarak çevreyi kirleten vatandaşlara yönelik kontrollerini artırdı. İstanbul Caddesi ve çevresinde yürütülen çalışmalarda; sigara izmariti, ambalaj atığı ve benzeri çöpleri çevreye rastgele bırakan kişiler tespit edilerek haklarında yasal işlem başlatıldı ve idari para cezası uygulandı.
Hem ceza yedi hem mutlu oldu... "Çok iyi oldu" diyerek cebindekileri fırlattı
Düzce Belediyesinin çevre kirliliğini önlemek amacıyla gerçekleştirdiği denetimlerde yere çöp ve izmarit atanlara ceza kesilirken, ceza yiyen bir vatandaşın zabıta ekiplerine teşekkür ederek sigara paketini çöpe atması dikkat çekti.Kaynak: İHA
CEZA SONRASI SİGARA PAKETİNİ ÇÖPE ATIP TEŞEKKÜR ETTİ
Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen denetimler sırasında ise alışılmışın dışında ilginç bir olay kayıtlara geçti. Yere sigara izmariti attığı gerekçesiyle zabıta ekipleri tarafından durdurulan ve idari para cezası kesilen bir vatandaş, cezaya tepki göstermek yerine kararı memnuniyetle karşıladı. Ceza işleminin ardından ekiplere dönerek, "Ben zaten sigarayı bırakacaktım. Çok iyi oldu, teşekkür ediyorum" ifadelerini kullanan vatandaş, cebindeki sigara paketini de hemen orada bulunan çöp kutusuna atarak çevre temizliği hareketine destek verdi.
DENETİMLER ARALIKSIZ ŞEKİLDE SÜRDÜRÜLECEK
Şehir merkezindeki çevre denetimlerine bizzat katılan Düzce Belediyesi Zabıta Müdürü Selçuk Yıldırım, temiz bir çevre için vatandaşların duyarlı ve iş birliği içinde hareket etmesinin kritik bir önem taşıdığını belirtti. Yürüttükleri farkındalık çalışması hakkında bilgi veren Yıldırım, şu açıklamalarda bulundu:
"Düzce Belediyesi tarafından yürütülen çevre temizliği ve farkındalık çalışması kapsamında Zabıta Müdürlüğü ekiplerimizce çevre denetimi yapılmıştır. Şehir merkezinde yapılan denetimlerde yere sigara izmariti atan vatandaşlarımıza idari para cezaları uygulanmıştır. Denetimlerimiz aralıksız olarak devam edecek. Daha temiz bir Düzce için çevremizi temiz tutmayı vatandaşlarımızdan rica ediyoruz."