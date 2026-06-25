Hem ceza yedi hem mutlu oldu... "Çok iyi oldu" diyerek cebindekileri fırlattı

CEZA SONRASI SİGARA PAKETİNİ ÇÖPE ATIP TEŞEKKÜR ETTİ

Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen denetimler sırasında ise alışılmışın dışında ilginç bir olay kayıtlara geçti. Yere sigara izmariti attığı gerekçesiyle zabıta ekipleri tarafından durdurulan ve idari para cezası kesilen bir vatandaş, cezaya tepki göstermek yerine kararı memnuniyetle karşıladı. Ceza işleminin ardından ekiplere dönerek, "Ben zaten sigarayı bırakacaktım. Çok iyi oldu, teşekkür ediyorum" ifadelerini kullanan vatandaş, cebindeki sigara paketini de hemen orada bulunan çöp kutusuna atarak çevre temizliği hareketine destek verdi.