Bakırköy Belediyesi, iyi durumda olan ikinci el ürünlerin yeniden ekonomiye kazandırıldığı festivalin ikincisini başarıyla gerçekleştirdi. Çevre bilincini artırmayı ve toplumsal dayanışmayı güçlendirmeyi amaçlayan etkinlik, Bakırköy Belediyesi Ana Hizmet Binası yerleşkesinde iki gün boyunca devam etti. Festival kapsamında kurulan yüz tezgahta oyuncaklardan kıyafetlere, çantalardan ev eşyalarına kadar çok sayıda ürün vatandaşların beğenisine sunuldu.

Etkinlikte katılımcılar hem uygun fiyatlı ürünlere ulaşma fırsatı yakaladı hem de israfın önüne geçme konusunda önemli bir adım attı. Festival, paylaşım ekonomisini destekleyerek çevre dostu tüketim alışkanlıklarının yaygınlaşmasına katkı sağladı. İkinci el ürünlerin yeniden kullanılması sayesinde atık miktarı azaltılırken, doğal kaynakların korunmasına da yardımcı olundu. Vatandaşlar festival alanında hem alışveriş yaptı hem de birbirleriyle keyifli sohbetler gerçekleştirdi.

Festival alanı, ailelerin rahatlıkla katılabilmesi için özel olarak düzenlendi. Bakırköy Belediyesi tarafından çocuklar için hazırlanan oyun alanı, minik misafirlerin eğlenceli vakit geçirmesini sağladı. Oyun alanında çeşitli aktiviteler düzenlenirken, aileler de ikinci el ürünleri inceleme ve satın alma fırsatı buldu. Bu sayede festival hem eğlenceli hem de eğitici bir ortam haline geldi.

İki gün süren festival boyunca beş binden fazla kişinin katılım sağladığı belirtildi. Vatandaşlar özellikle çocuk kıyafetleri, ev tekstili ürünleri ve oyuncaklara yoğun ilgi gösterdi. Birçok aile ikinci el ürünlerle hem bütçelerine katkı sağladı hem de çevreye duyarlı bir tüketim gerçekleştirdi. Festivalin ilk gününden itibaren tezgahtarlar ürünlerini yenileyerek sürekli yeni seçenekler sunarken, alıcılar da aradıkları ürünlere kolayca ulaşabildi.

Bakırköy Belediye Başkanı Ayşegül Ovalıoğlu, festivalin önemine dikkat çekerek açıklamalarda bulundu. Belediye olarak doğayı koruyan, israfı önleyen ve geri dönüşümü teşvik eden projelere büyük önem verdiklerini belirten Ovalıoğlu, festival sayesinde komşular arasında sadece eşyaların değil toplumsal dayanışmanın da paylaşıldığını vurguladı. Yerel ekonomiyi güçlendirmeyi hedeflediklerini söyleyen başkan, daha yaşanabilir bir Bakırköy için çalışmaların aralıksız süreceğini ifade etti.

Festivalin başarısı üzerine belediye yetkilileri, benzer etkinliklerin ilerleyen dönemlerde daha geniş katılımla ve daha fazla ürün çeşidiyle gerçekleştirileceğini açıkladı. Katılımcılardan gelen olumlu geri bildirimler sayesinde festivalin geleneksel hale getirilmesi planlanıyor. Ayrıca ikinci el ürünlerin yanı sıra onarım atölyeleri ve geri dönüşüm eğitimlerinin de festival programına eklenmesi üzerinde çalışılıyor. Bu sayede hem farkındalık artırılacak hem de pratik beceriler kazandırılacak.