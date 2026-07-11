Kayapınar ilçesi Şanlıurfa kara yolunda bulunan bir özel hastanenin önüne gelen iki şüpheli, yanlarında getirdikleri tabancalarla ateş açtı. Şüpheliler, o anları da cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Hem ateş ettiler hem çektiler: Şehir magandalarının dehşet videosu kamerada - Resim : 1

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, hastanede hasar oluştu. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarından şüphelileri tespit etti.

Hem ateş ettiler hem çektiler: Şehir magandalarının dehşet videosu kamerada - Resim : 2

Takibe alınan 2 şüpheli, ekiplerin operasyonuyla yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin, Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri sürüyor.

Hem ateş ettiler hem çektiler: Şehir magandalarının dehşet videosu kamerada - Resim : 3