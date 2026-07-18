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Genç oyuncunun birçok yapımdan teklif aldığı öğrenilirken, tercihini dijital platform için hazırlanan Çiçekçi Kız dizisinden yana kullandığı belirtildi.

Helin Kandemir, Tod platformunda yayınlanacak, Ofis Medya imzasını taşıyan Çiçekçi Kız dizisi için anlaşma sağladı. Toplam 13 bölümden oluşacak yapımın senaryo ve yönetmen koltuğunda ödüllü isim Deniz Akçay oturuyor.

Okuma provalarına başlanan dizide Kandemir, kurumsal hayatın yoğun temposunu geride bırakarak hem kafe hem de çiçekçi işleten Nilüfer karakterine hayat verecek.

Yapımda Helin Kandemir'e, Yeraltı dizisindeki performansıyla tanınan Hakan Çelebi eşlik edecek. Çelebi, Nilüfer'in işletmesine ortak olan ancak gerçek kimliğini gizleyen polis memuru Faruk karakterini canlandıracak.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, 15 ila 20 dakika uzunluğundaki bölümlerden oluşacak dizinin oyuncu kadrosunda Yiğit Yapıcı, Yunus Narin, Gizem Denizci ve Müge Su Şahin de yer alıyor. Çekimlerin ise ağustos ayının ortasında tamamlanması hedefleniyor.