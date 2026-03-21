Imre Baracsi Memorial Uluslararası Turnuvası’nda ay-yıldızlılar, ortaya koyduğu performansla 2 altın, 1 gümüş ve 4 bronz madalya kazanarak takım halinde şampiyonluğa ulaştı. Turnuvayı Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül de yerinde takip ederek derece elde eden sporculara kupalarını takdim etti.

Toprak Razgatlıoğlu'nun Brezilya Grand Prix sprint yarışındaki sıralaması belli olduToprak Razgatlıoğlu'nun Brezilya Grand Prix sprint yarışındaki sıralaması belli olduSpor

Turnuvada madalya kazanan sporcular şöyle:

Altın

72 kg - Salih Yusuf Yazıcı
97 kg - Emir Ömer Bozbağ

Gümüş

67 kg - Ömer Altaş

Bronz

55 kg - Denizhan Ogun
60 kg - Furkan Öden
77 kg - Alkan Akar
130 kg - Üzeyir Ayberk Bostan