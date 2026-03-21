Imre Baracsi Memorial Uluslararası Turnuvası’nda ay-yıldızlılar, ortaya koyduğu performansla 2 altın, 1 gümüş ve 4 bronz madalya kazanarak takım halinde şampiyonluğa ulaştı. Turnuvayı Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül de yerinde takip ederek derece elde eden sporculara kupalarını takdim etti.
Turnuvada madalya kazanan sporcular şöyle:
Altın
72 kg - Salih Yusuf Yazıcı
97 kg - Emir Ömer Bozbağ
Gümüş
67 kg - Ömer Altaş
Bronz
55 kg - Denizhan Ogun
60 kg - Furkan Öden
77 kg - Alkan Akar
130 kg - Üzeyir Ayberk Bostan