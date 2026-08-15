Hektaş Ticaret T.A.Ş. (HEKTS), 2026 yılının ilk 6 ayına ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Şirketin bilançosunda zarar rakamındaki artış ve hasılattaki gerileme dikkat çekti.
HEKTAŞ'IN ZARARI ARTTI
Şirket, 2026'nın ilk yarısında 2 milyar 108,4 milyon TL net zarar açıkladı. Hektaş'ın geçen yılın aynı dönemindeki net zararı 1 milyar 643,6 milyon TL seviyesinde bulunuyordu.
Böylece şirketin net zararı yıllık bazda artış gösterdi.
İKİNCİ ÇEYREKTE 1,8 MİLYAR TL ZARAR
Hektaş'ın yılın ikinci çeyreğindeki net zararı ise 1 milyar 838,6 milyon TL oldu.
İkinci çeyrekte açıklanan zarar, şirketin yılın ilk yarısındaki toplam zararında önemli bir pay oluşturdu.
HASILAT YÜZDE 8 GERİLEDİ
Şirketin finansal sonuçlarında hasılat tarafında da düşüş yaşandı. Hektaş'ın hasılatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8 azaldı.
Buna karşın şirketin özkaynakları çeyreklik bazda yüzde 3 arttı.
Hektaş'ın 2026'nın ilk yarısına ilişkin bilançosunda özellikle net zararın geçen yılın aynı dönemine göre yükselmesi ve hasılatın gerilemesi öne çıktı.