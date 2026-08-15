Hektaş Ticaret T.A.Ş. (HEKTS), 2026 yılının ilk 6 ayına ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Şirketin bilançosunda zarar rakamındaki artış ve hasılattaki gerileme dikkat çekti.

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HEKTAŞ'IN ZARARI ARTTI

Şirket, 2026'nın ilk yarısında 2 milyar 108,4 milyon TL net zarar açıkladı. Hektaş'ın geçen yılın aynı dönemindeki net zararı 1 milyar 643,6 milyon TL seviyesinde bulunuyordu.

Böylece şirketin net zararı yıllık bazda artış gösterdi.

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İKİNCİ ÇEYREKTE 1,8 MİLYAR TL ZARAR

Hektaş'ın yılın ikinci çeyreğindeki net zararı ise 1 milyar 838,6 milyon TL oldu.

İkinci çeyrekte açıklanan zarar, şirketin yılın ilk yarısındaki toplam zararında önemli bir pay oluşturdu.

HASILAT YÜZDE 8 GERİLEDİ

Şirketin finansal sonuçlarında hasılat tarafında da düşüş yaşandı. Hektaş'ın hasılatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8 azaldı.

Buna karşın şirketin özkaynakları çeyreklik bazda yüzde 3 arttı.

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Hektaş'ın 2026'nın ilk yarısına ilişkin bilançosunda özellikle net zararın geçen yılın aynı dönemine göre yükselmesi ve hasılatın gerilemesi öne çıktı.