Hekim Birliği Sendikası, “Hekimlerin can güvenliğinin sağlanamadığı bir ortamda ‘sağlık hizmeti’ sunulamaz. Kesici-delici aletlerin, ateşli silahların ve hatta araçların hastane koridorlarına bu kadar rahat girebilmesi, güvenlik önlemlerinin sadece kağıt üzerinde kaldığının ispatıdır” açıklamalarında bulundu ve Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'na çağrıda bulundu.

Sendikanın sosyal medya hesabından yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Saniyelerin hayati önem taşıdığı, en üst düzey ciddiyetin korunması gereken acil servisler bugün ne yazık ki motosikletlerin cirit attığı, bıçaklı grupların hesaplaştığı birer kaos alanına evrilmiştir. Sadece bir gün içerisinde tanık olduğumuz şu tablo, sistemin çöktüğünün ettiğinin resmidir: Aydın’da bir motosikletli, elini kolunu sallayarak acil servisin içine kadar girmiş; güvenlik bariyerlerinin yokluğunu kanıtlamıştır. Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde ise acil servis savaş alanına dönmüş; bıçaklı, tekmeli, yumruklu kavgada kan dökülmüştür.

Daha önce Kahramanmaraş’ta pompalı tüfekle rehin alınan meslektaşlarımızın acısı tazeyken, bugün hastanelerin ‘yol geçen hanı’ muamelesi görmesini kabul etmiyoruz. Hekimlerin can güvenliğinin sağlanamadığı bir ortamda ‘sağlık hizmeti’ sunulamaz. Kesici-delici aletlerin, ateşli silahların ve hatta araçların hastane koridorlarına bu kadar rahat girebilmesi, güvenlik önlemlerinin sadece kağıt üzerinde kaldığının ispatıdır."