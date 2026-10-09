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Kaynak: Haber Merkezi

Ordu / Hanife Akça-Ali Yazan / Yeniçağ



Hekim Birliği Sendikası, MEDULA sistemindeki dönemsel kayıtların elektronik imzayla onaylanmaması için üç aylık eylem kararı aldı.

Hekim Birliği Sendikası, sağlık tesislerinde kullanılan MEDULA-Hastane sistemindeki elektronik imza uygulamasına karşı üç aylık sendikal eylem kararı aldı. Sendikanın Merkez Yönetim Kurulu tarafından oy birliğiyle alınan karara göre üyeler, Ekim, Kasım ve Aralık 2026 dönemlerine ait toplu işlem ve kayıtları elektronik imzalarıyla onaylamayacak.

Sendika, hekimlerin gerçekleştirmedikleri, sisteme kendilerinin girmedikleri veya doğruluğunu denetleyemedikleri işlemlerden hukuken sorumlu tutulamayacağını savundu.

“HEKİMLERİN ÖNÜNE BİNLERCE KAYIT GETİRİLİYOR”

Sendikanın açıklamasında, MEDULA-Hastane sistemi üzerinden hekimlerin onayına bir ay içerisinde yüzlerce, hatta binlerce işlem ve sarf malzemesi kaydının sunulabildiği belirtildi.

Bu kayıtların tamamının hekimler tarafından oluşturulmadığına dikkat çekilerek sarf malzemelerinin temini, depo çıkışları, stok hareketleri, hastaya malzeme kullanımı, provizyon, mükerrer kayıt kontrolü ve faturalandırma gibi işlemlerin farklı sağlık çalışanları ve idari birimler tarafından yürütüldüğü vurgulandı.

Buna rağmen kayıtların topluca hekimin kişisel elektronik imzasıyla onaylatılmasının ciddi bir sorumluluk belirsizliği yarattığı ifade edildi.

“ELEKTRONİK İMZA BASİT BİR FORMALİTE DEĞİL”

Hekim Birliği Sendikası, Sosyal Güvenlik Kurumunun MEDULA Doktor Onay/Red İşlemleri Kılavuzu'ndaki “İşlem Bana Ait” seçeneğine dikkat çekti.

Bu alanın sistemde varsayılan olarak “Evet” seçili geldiğini belirten sendika, elektronik onayın ilerleyen süreçlerde adli, idari, disiplin ve mali incelemelerde hekim aleyhine delil olarak değerlendirilebileceği uyarısında bulundu.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Hiçbir hekim, yalnızca sistem üzerinde adına kayıt oluşturulduğu gerekçesiyle, doğruluğunu denetleyemediği işlemlerin sorumluluğunu üstlenmek zorunda bırakılamaz.”

ÜÇ AY BOYUNCA HANGİ İŞLEMLER ONAYLANMAYACAK?

Sendikanın kararına göre üyeler, Ekim, Kasım ve Aralık 2026 dönemlerinde MEDULA üzerinden sonradan veya toplu olarak onaylarına sunulan dönemsel form, takip, işlem ve kayıtları elektronik imzayla onaylamayacak.

Yüzlerce veya binlerce kaydın tek seferde onaylanmasını gerektiren işlemlere katılınmayacak. Sarf malzemesi, depo çıkışı, stok hareketleri, provizyon, mükerrer kayıtlar ve faturalandırma gibi idari ve mali süreçlere ilişkin dönemsel elektronik onaylar yapılmayacak.

İşlemi kimin gerçekleştirdiğinin veya kaydı sisteme kimin girdiğinin açıkça belirlenmediği durumlarda da hekimler toplu onay vermeyecek.

HASTA MUAYENELERİ DEVAM EDECEK

Sendika, alınan kararın sağlık hizmetlerinin durdurulması anlamına gelmediğini özellikle vurguladı.

Eylem süresince hekimlerin hasta muayenelerine, tanı ve tedavi işlemlerine, tıbbi müdahalelere ve mesleki kayıt yükümlülüklerine devam edeceği açıklandı.

Eylemin yalnızca belirtilen üç aylık dönemde MEDULA üzerinden toplu veya sonradan onaya sunulan dönemsel kayıtları kapsadığı, hasta güvenliğinin ve sağlık hizmetlerine erişimin etkilenmemesinin esas alındığı belirtildi.

“DÖNER SERMAYE VE TEŞVİK ÖDEMELERİ KESİLEMEZ”

Sendika, eyleme katılan hekimlerin döner sermaye ve teşvik ek ödemelerinin kesilebileceği yönündeki iddialara da tepki gösterdi.

Açıklamada, hekimlerin fiilen sundukları sağlık hizmetlerinden doğan mali haklarının yalnızca dönemsel elektronik imza onayı yapılmadığı gerekçesiyle ortadan kaldırılamayacağı savunuldu.

Anayasa'nın 51'inci maddesi, 4688 sayılı Kanun'un 18'inci maddesi ve Sağlık Bakanlığı Ek Ödeme Yönetmeliği'ne işaret eden sendika, eyleme katılımın tek başına ödeme kesintisi veya cezalandırma gerekçesi yapılamayacağını ileri sürdü.

Ödemelerin kesilmesi, geciktirilmesi veya yapılmaması durumunda ilgili idarelerden hukuki dayanak isteneceği, gerekli idari ve yargısal başvuruların gerçekleştirileceği bildirildi.

SAĞLIK BAKANLIĞI VE SGK'YA DOKUZ TALEP

Hekim Birliği Sendikası, Sağlık Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumuna çağrıda bulunarak MEDULA onay işlemlerinin hukuki kapsamının açıklığa kavuşturulmasını istedi.

Sendika; hekimlerin yalnızca gerçekleştirdikleri veya doğruluğunu teyit edebildikleri işlemlerden sorumlu tutulmasını, işlemleri yapan ve sisteme kaydeden personelin ayrı ayrı belirlenmesini, elektronik imzanın doğurduğu hukuki sorumlulukların açıklanmasını talep etti.

Ayrıca hekimlerin denetleyemedikleri toplu kayıtları onaylamaya zorlanmaması, dönem kapatma ve faturalandırma için alternatif teknik çözümler geliştirilmesi, ek ödemelerin korunması, e-imza onayının yapılmamasının mali sonuçlarına ilişkin yazılı hukuki değerlendirme hazırlanması ve ülke genelindeki sağlık tesislerine uygulama birliği sağlayacak talimat gönderilmesi istendi.

“HİÇBİR ÜYEMİZİ YALNIZ BIRAKMAYACAĞIZ”

Sendika, eyleme katılan üyeleri hakkında tutanak tutulması, savunma istenmesi, disiplin soruşturması açılması, mali yaptırım uygulanması veya baskı girişiminde bulunulması halinde gerekli hukuki desteğin sağlanacağını duyurdu.

Sağlık tesislerinin idari ve mali işlemlerinden doğan sorumluluğun hekimlerin kişisel elektronik imzalarına yüklenemeyeceği vurgulanan açıklama, şu sözlerle tamamlandı:

“Hekimin imzası, denetleyemediği işlemin onayı olamaz!”