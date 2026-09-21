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Kaynak: Haber Merkezi

Ordu / Ali Yazan / Yeniçağ



Hekim Birliği Sendikası, Sağlık Bakanlığının dağıttığı yeni çalışma kıyafetlerinin güvenliğine ilişkin bilimsel belgeler açıklanana kadar üyelerinin bu kıyafetleri giymeyeceğini duyurdu.

YENİ KIYAFETLER İÇİN “BİLİMSEL İNCELEME” TALEBİ

Hekim Birliği Sendikası Merkez Yönetim Kurulu, Sağlık Bakanlığı tarafından dağıtılan yeni çalışma kıyafetlerine ilişkin oy birliğiyle sendikal eylem kararı aldı.

Sendikadan yapılan açıklamada, üyelerden gelen yoğun bildirimler ve gerçekleştirilen anket sonuçları doğrultusunda yeni çalışma kıyafetlerinin bilimsel açıdan incelenmesi gerektiği belirtildi.

Kıyafetlerin; hava geçirgenliği, termal konfor, nem yönetimi, ciltle uzun süreli temas güvenliği, kumaş ve elyaf bileşimi ile boya ve kimyasal maddeler yönünden değerlendirilmesi istendi.

BELGELER AÇIKLANANA KADAR GİYİLMEYECEK

Hekim Birliği Sendikası, eylem kararının kapsamını şu ifadelerle açıkladı:

“Yeni çalışma kıyafetlerinin insan sağlığı açısından güvenli olduğuna ilişkin yeterli, somut, bilimsel ve teknik bilgi, belge, test ve analiz sonuçları Sendikamıza sunulup değerlendirilinceye kadar Hekim Birliği üyeleri yeni dağıtılan çalışma kıyafetlerini (scrubs) giymeyecektir.”

SAĞLIK HİZMETİ AKSATILMAYACAK

Üyelerin sağlık hizmetini aksatmadan görevlerini sürdüreceği vurgulanan açıklamada şöyle denildi:

“Üyelerimiz sağlık hizmetini aksatmadan, hijyen ve mesleki gerekliliklere uygun daha önceki/mevcut çalışma kıyafetleriyle görevlerine devam edecektir.”

“HEKİMLER KENDİ BÜTÇELERİNDEN KIYAFET ALMAYA ZORLANAMAZ”

Yeni çalışma kıyafetlerinin temininden idarenin sorumlu olduğu belirtilerek şu açıklama yapıldı:

“Üyelerimizin kendi bütçelerinden yeni kıyafet satın alması istenemez. Sağlık hizmetinin gereklerine uygun ve güvenli çalışma kıyafetinin temini idarenin sorumluluğundadır.”

İDARİ İŞLEM YAPILIRSA HUKUKİ DESTEK VERİLECEK

Sendikal eyleme katılan üyeler hakkında herhangi bir işlem yapılması ihtimaline karşı da hukuki güvence mesajı verildi:

“Sendikal eylem kararımıza uygun hareket eden üyelerimiz hakkında herhangi bir idari veya disiplin işlemi tesis edilmesi hâlinde Hekim Birliği tüm idari ve hukuki desteği sağlayacaktır.”

“BİLİMSEL BELGELER ORTAYA KONULANA KADAR GİYMİYORUZ”

Hekim Birliği Sendikası Merkez Yönetim Kurulu, açıklamasını şu ifadelerle tamamladı:

“Sağlık profesyonellerinin sağlığı ve güvenliği bizim için tartışma konusu değildir. Bilimsel ve güvenilir belgeler ortaya konulana kadar yeni kıyafetleri giymiyoruz.”