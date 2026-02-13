İstanbul Havalimanı'nda restoranda yemek yiyen kadın yolcu, nefes borusuna yemek kaçması sonucu boğulma tehlikesi geçirdi. Restoran şefi, Heimlich manevrası ile kadın yolcunun hayatını kurtardı.

Restoran şefi Beytullah Bozkurt, "O anda gözlerindeki mutluluğu, o gözlerindeki heyecanı tekrardan görebilmek gerçekten güzeldi. Çok çok teşekkür etti bize çikolata ikramında bulundu. Bizde bir hayatı kurtardığımız için çok mutluyuz" dedi.

Olay, İstanbul Havalimanı'nda gece saatlerinde meydana geldi. Havalimanı İç hatlar Arındırılmış salonda yemek yiyen bir kadın yolcunun boğazına yemek kaçtı. Öksürmeye başlayan kadın yolcu nefes alamamaya başlayınca restoranda bulunan restoran şefi Beytullah Bozkurt yardımına koştu. Öztürk, yolcunun boğazına kaçan yemeği Heimlich manevrasıyla çıkarttı. Kadın yolcu, hayatını kurtaran garsona teşekkür etti.

ÇİKOLATA İKRAM ETTİ

Olayı anlatan restoran şefi Beytullah Bozkurt, "O sırada tezgahın ön tarafında kalite kontrolü yapacaktım. Hanım efendinin öksürük sesini duydum. Kafamı çevirdim baktım 'iyi misiniz?' dedim ve konuşamadığını hissettim. O an bir kadın olduğu için ilk anda müdahale etmeyi tercih etmedim ve su verdim. Su aldıktan sonra kameralarda da göründüğü gibi hanımefendi 'sırtıma vur' diye işaret etti. Ondan sonra anladım ve gözlerinin kaydığını farkettim. Heimlich manevrasıyla hanımefendiyi kurtardım. Ondan sonra zaten kendine geldi. O anda gözlerindeki mutluluğu, o gözlerindeki heyecanı tekrardan görebilmek gerçekten güzeldi. Çok çok teşekkür etti bize çikolata ikramında bulundu. Bizde bir hayatı kurtardığımız için çok mutluyuz. Zaten şirketimiz bu tür eğitimleri genellikle veriyor o sırada hangi arkadaşımız olsaydı aynı müdahaleyi yapardım” dedi.

Öte yandan yolcunun boğulma tehlikesi geçirdiği ve garsonun kadına müdahale ettiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.