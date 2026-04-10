Bursa Osmangazi ilçesi Ovaakça Mahallesi'nde hizmet veren restoranda, yemek yiyen kişinin nefes borusuna yiyecek kaçtı. Panikle ayağa kalkıp, el hareketleriyle yardım isteyen bu kişiye, o sırada yemek yiyen bölge esnafından Samet Gözütok Heimlich manevrası yaptı. Müşterinin yeniden nefes alması sağlanırken, o anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.