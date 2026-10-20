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Kaynak: Haber Merkezi

ABD ile İsrail arasında İran’a karşı yeni bir saldırı düzenlenmesi ihtimalinin değerlendirildiği süreçte, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth’in İsrail’de temaslarda bulunduğu iddia edildi. Ziyaret kapsamında Hegseth’in İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bir araya geldiği bildirildi.

Axios’un iki ayrı kaynağın aktardıklarına dayandırdığı haberde, Hegseth’in 27 Ekim’deki seçimlere sekiz gün kala İsrail’e önceden duyurulmayan bir seyahat yaptığı ileri sürüldü. Habere göre ABD’li Bakan, İran’a karşı kapsamlı askerî operasyonların yeniden gündeme alındığı sırada Ovda Hava Üssü’nde Netanyahu ile buluştu.

Hegseth’in programında, aynı hava üssünde bulunan Amerikan askerleriyle görüşme de yer aldı. Bakan, ziyaretin ardından X üzerinden yaptığı paylaşımda ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı’na (CENTCOM) bağlı personelle buluştuğunu belirtti ve ziyaretten bir fotoğraf yayımladı.

Axios’un aktardığı bilgilere göre, İsrail’in Washington’daki büyükelçiliği konu hakkında değerlendirme yapmadı. Netanyahu’nun başbakanlık ofisi de yöneltilen sorulara herhangi bir yanıt vermedi.

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, 27 Ekim seçimleri öncesinde Netanyahu’ya destek verdiğini açıklamıştı. Trump, İran’a yönelik açıklamasında ise “Eğer yollarını hızla değiştirmezlerse, işi yakında bitireceğiz.” ifadelerini kullanmıştı.

Trump’ın desteğine karşılık veren Netanyahu da İran’a saldırı düzenlenebileceğine işaret eden bir açıklama yapmıştı.