Heceyi Müzik Yapan Cenap Şahabettin’in sırrı neydi? Edebiyat dünyasına yenilikçi kimliğiyle iz bırakan şair...

Türk şiirinde Abdülhak Hamid’den sonra en köklü yenilikleri gerçekleştirenler arasında sayıldı.

Tıbbiye’yi yüksek dereceyle bitirmesi sayesinde 1890’ların başında cilt hastalıkları eğitimi için devlet bursuyla Paris’e giden Şahabettin, dört yıl sonra dönerek Mersin, Rodos ve Cidde’de karantina hekimliği ile sıhhiye müfettişliği yaptı.Bu tecrübesiyle Tanzimat sonrası Batı etkisindeki Türk şiirinde Abdülhak Hamid’in ardından en önemli yenilikçilerden biri oldu. II. Meşrutiyet sonrası Meclis-i Kebir-i Sıhhi üyeliği ve Daire-i Umur-ı Sıhhiyye müfettişliği görevlerinde bulundu.Bir dönem düzyazıya ağırlık veren ve “Tanin”, “Hürriyet”, “Kalem”, “Hak” gazetelerinde yazılar kaleme alan Şahabettin, şiiri “Sözcüklerle yapılmış bir resim” diye tanımlayarak aşk ve doğa temalarına odaklandı.Balkan Savaşları sonrası “Tasvir-i Efkar” gazetesince birkaç kez Avrupa’ya gönderilen Cenap Şahabettin’in yazıları “Avrupa Mektupları” başlığıyla yayımlandı.

TİYATRO ÇALIŞMALARINA KATILDI

1914’te hekimlikten emekli olup Darülfünun’da Türk edebiyatı tarihi, Batı edebiyatı ve Fransızca dersleri veren şair, I. Dünya Savaşı sırasında 4. Ordu Komutanı Cemal Paşa’nın çağrısıyla Suriye’ye gitti. Bu izlenimleri 1918’de “Suriye Mektupları” adıyla kitaplaştı.Nesir yanında tiyatroyla da ilgilenen Şahabettin, II. Meşrutiyet’le ivme kazanan tiyatro hareketine katılarak “Sahne-i Osmaniye” ve “Darülbedayi” gibi toplulukların edebî heyetlerinde yer aldı.Kurtuluş Savaşı döneminde Milli Mücadele’yi küçümsediği iddiasıyla öğrenciler ve bazı öğretim üyelerince protesto edilen usta şair, 1922 Eylül’ünde Ali Kemal, Rıza Tevfik, Hüseyin Daniş ve Barsamyan Efendi ile birlikte üniversitedeki görevinden istifa etti.Cenap Şahabettin, son yıllarında yoğunlaştığı Fransızca-Türkçe sözlüğünü tamamlayamadan beyin kanaması sonucu 12 Şubat 1934’te İstanbul’da hayatını kaybetti. Cenazesi Bakırköy Mezarlığı’nda kızı Destine Hanım’ın yanına defnedildi.

ESERLERİ

Türk edebiyatında öncelikle şairliğiyle tanınan Şahabettin, Meşrutiyet ilanına dek ağırlıklı şiir; sonrasında ise nesir üretti. 1908 öncesi 179, sonrası yalnızca 30 şiir; öncesi 95, sonrası 903 makale yayımladı.

Şiir: “Tamat”, “Seçme Şiirleri”, “Bütün Şiirleri”, “Elhan-ı Şita”, “Yakazat-ı Leyliye”; tiyatro: “Yalan”, “Körebe”, “Küçükbeyler”, “Merdud Aile”; gezi yazısı: “Hac Yolunda”, “Afak-ı Irak”, “Avrupa Mektupları”, “Suriye Mektupları”, “Medine’ye Varamadım”; düzyazı: “Evrak-ı Eyyam”, “Nesr-i Harp”, “Nesr-i Sulh”; inceleme: “William Shakespeare”, “Kadı Burhanettin”.