Türk edebiyatında sembolizmin öncüsü sayılan şair, yazar ve gazeteci Cenap Şahabettin’in vefatının üzerinden 92 yıl geçti.
Heceyi Müzik Yapan Cenap Şahabettin’in sırrı neydi? Edebiyat dünyasına yenilikçi kimliğiyle iz bırakan şair...
Cenap Şahabettin, Türk şiirinde sembolizmin öncüsü olarak tanınır. Divan’dan Batı’ya uzanan yolculuğu, Servet-i Fünun’un kilit ismi oluşu ve yenilikçi şiir anlayışı ile edebiyatımıza damga vurdu; 12 Şubat 1934’te aramızdan ayrıldı.
Şahabettin, bazı kaynaklara göre Kuzey Makedonya sınırlarındaki Manastır’da 1870’te, bazılarına göre ise 2 Nisan 1871’de doğdu.
Usta şair, Filorinalı Nazım Bey’e verdiği mülakatta şu bilgileri paylaşmıştı: "1286 veya 1287 senesinde olacak, Manastır'da doğdum. Hanemiz Hamamönü Mahallesi'nde idi. Validem, Fransa-Avusturya Muharebesi'nde doğdu mu diyordu. Herhalde martın 21. pazar günü tuludan (güneşin doğuşu) iki saat evvel."
Bu ifadeler ışığında, genellikle 1870-1871 arası verilen doğum tarihi, araştırmacılarca 2 Nisan 1871 olarak kesinleşti.
Sadrazam Hüsrev Paşa’nın divan efendisi Mustafa Bey’in torunu; 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı’nda Plevne’de şehit olan Binbaşı Osman Şahabettin Bey’in oğlu Cenap Şahabettin, babasının vefatı üzerine 6 yaşında annesi İsmet Hanım’la İstanbul’a yerleşti.
Tophane’deki Feyziye Mektebi’nde ilkokulu bitiren Şahabettin, Eyüp Askeri Rüşdiyesi’ne başlasa da eğitimi Gülhane Askeri Rüşdiyesi’nde tamamladı. Askeri Tıbbiye’de devam eden öğrenimini 1899’da hekim yüzbaşı rütbesiyle bitirdi.
DİVAN GAZELLERİNİ TAKLİT EDEREK ŞİİRE BAŞLADI
14-15 yaşlarında divan gazellerini örnek alarak şiire başlayan ve ilk ürünlerini okul yıllarında kaleme alan usta edebiyatçı, 1885’te Muallim Naci’nin yönettiği “Saadet” gazetesinde yayımlanmaya başladı.
“Mekteb”, “Hazine-i Fünun”, “Maarif”, “Malumat” gibi dergilerde çeşitli biçim ve içerikte şiirler deneyen şair, başlangıçta Muallim Naci’nin tesiriyle divan şiirine bağlı kalsa da sonradan Recaizade Mahmut Ekrem ile Abdülhak Hamid Tarhan’dan etkilenerek Batı üslubuna yöneldi.
Dönemin önde gelen edebiyat dergisi “Servet-i Fünun”da eserleri yer almaya başlayan Şahabettin, Tevfik Fikret ve Halit Ziya Uşaklıgil ile birlikte Servet-i Fünun edebiyatının üç temel isminden biri haline geldi; şiirleri sanat çevrelerinde geniş yankı uyandırdı.
Bir süre sonra Servet-i Fünun şairlerinden ayrılarak bireysel üslubu benimseyen Şahabettin, şiirde hecenin müzikle ahenkli kullanımını savundu.
Türk şiirinde Abdülhak Hamid’den sonra en köklü yenilikleri gerçekleştirenler arasında sayıldı.
Tıbbiye’yi yüksek dereceyle bitirmesi sayesinde 1890’ların başında cilt hastalıkları eğitimi için devlet bursuyla Paris’e giden Şahabettin, dört yıl sonra dönerek Mersin, Rodos ve Cidde’de karantina hekimliği ile sıhhiye müfettişliği yaptı.Bu tecrübesiyle Tanzimat sonrası Batı etkisindeki Türk şiirinde Abdülhak Hamid’in ardından en önemli yenilikçilerden biri oldu. II. Meşrutiyet sonrası Meclis-i Kebir-i Sıhhi üyeliği ve Daire-i Umur-ı Sıhhiyye müfettişliği görevlerinde bulundu.Bir dönem düzyazıya ağırlık veren ve “Tanin”, “Hürriyet”, “Kalem”, “Hak” gazetelerinde yazılar kaleme alan Şahabettin, şiiri “Sözcüklerle yapılmış bir resim” diye tanımlayarak aşk ve doğa temalarına odaklandı.Balkan Savaşları sonrası “Tasvir-i Efkar” gazetesince birkaç kez Avrupa’ya gönderilen Cenap Şahabettin’in yazıları “Avrupa Mektupları” başlığıyla yayımlandı.
TİYATRO ÇALIŞMALARINA KATILDI
1914’te hekimlikten emekli olup Darülfünun’da Türk edebiyatı tarihi, Batı edebiyatı ve Fransızca dersleri veren şair, I. Dünya Savaşı sırasında 4. Ordu Komutanı Cemal Paşa’nın çağrısıyla Suriye’ye gitti. Bu izlenimleri 1918’de “Suriye Mektupları” adıyla kitaplaştı.Nesir yanında tiyatroyla da ilgilenen Şahabettin, II. Meşrutiyet’le ivme kazanan tiyatro hareketine katılarak “Sahne-i Osmaniye” ve “Darülbedayi” gibi toplulukların edebî heyetlerinde yer aldı.Kurtuluş Savaşı döneminde Milli Mücadele’yi küçümsediği iddiasıyla öğrenciler ve bazı öğretim üyelerince protesto edilen usta şair, 1922 Eylül’ünde Ali Kemal, Rıza Tevfik, Hüseyin Daniş ve Barsamyan Efendi ile birlikte üniversitedeki görevinden istifa etti.Cenap Şahabettin, son yıllarında yoğunlaştığı Fransızca-Türkçe sözlüğünü tamamlayamadan beyin kanaması sonucu 12 Şubat 1934’te İstanbul’da hayatını kaybetti. Cenazesi Bakırköy Mezarlığı’nda kızı Destine Hanım’ın yanına defnedildi.
ESERLERİ
Türk edebiyatında öncelikle şairliğiyle tanınan Şahabettin, Meşrutiyet ilanına dek ağırlıklı şiir; sonrasında ise nesir üretti. 1908 öncesi 179, sonrası yalnızca 30 şiir; öncesi 95, sonrası 903 makale yayımladı.
Şiir: “Tamat”, “Seçme Şiirleri”, “Bütün Şiirleri”, “Elhan-ı Şita”, “Yakazat-ı Leyliye”; tiyatro: “Yalan”, “Körebe”, “Küçükbeyler”, “Merdud Aile”; gezi yazısı: “Hac Yolunda”, “Afak-ı Irak”, “Avrupa Mektupları”, “Suriye Mektupları”, “Medine’ye Varamadım”; düzyazı: “Evrak-ı Eyyam”, “Nesr-i Harp”, “Nesr-i Sulh”; inceleme: “William Shakespeare”, “Kadı Burhanettin”.