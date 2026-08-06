Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem HBS Araştırma Ağustos 2026 anket sonuçları açıklandı: Siyasette dengeler değişti

HBS Araştırma Ağustos 2026 anket sonuçları açıklandı: Siyasette dengeler değişti

HBS Araştırma 1-5 Ağustos tarihleri arasında yapılan kamuoyu araştırmasını yayımladı. Anket sonuçlarında YENİ Parti'nin sıralaması dikkat çekerken, protesto oylar 6 siyasi partiyi geride bıraktı.

Aykut Metehan Aykut Metehan
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HBS Araştırma Ağustos 2026 anket sonuçları açıklandı: Siyasette dengeler değişti - Resim: 1

24 Temmuz'da YENİ Parti'nin kurulmasının ardından, siyasette değişen dengeler kamuoyu araştırmalarına yansımaya devam ediyor.

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HBS Araştırma Ağustos 2026 anket sonuçları açıklandı: Siyasette dengeler değişti - Resim: 2

Vatandaşlar siyasal atmosferi ilgiyle izlerken, bu atmosferin anket sonuçlarına nasıl yansıdığını merak ediyor.

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HBS Araştırma Ağustos 2026 anket sonuçları açıklandı: Siyasette dengeler değişti - Resim: 3

HBS Araştırma 1-5 Ağustos 2026 tarihleri arasında 21 büyükşehirde 2 bin seçmenle seçim anketi gerçekleştirdi.

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HBS Araştırma Ağustos 2026 anket sonuçları açıklandı: Siyasette dengeler değişti - Resim: 4

Anket sonuçlarında %6,2'lik protesto oy 6 siyasi partiyi geride bıraktı.

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HBS Araştırma Ağustos 2026 anket sonuçları açıklandı: Siyasette dengeler değişti - Resim: 5

İşte HBS Araştırma'nın Ağustos anket sonuçları:

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HBS Araştırma Ağustos 2026 anket sonuçları açıklandı: Siyasette dengeler değişti - Resim: 6

Türkiye İşçi Partisi (TİP): %1,6

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HBS Araştırma Ağustos 2026 anket sonuçları açıklandı: Siyasette dengeler değişti - Resim: 7

Yeniden Refah Partisi (YRP): %2,5

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HBS Araştırma Ağustos 2026 anket sonuçları açıklandı: Siyasette dengeler değişti - Resim: 8

Zafer Partisi (ZP): %3,2

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HBS Araştırma Ağustos 2026 anket sonuçları açıklandı: Siyasette dengeler değişti - Resim: 9

Anahtar Parti (ANP): %3,6

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HBS Araştırma Ağustos 2026 anket sonuçları açıklandı: Siyasette dengeler değişti - Resim: 10

İYİ Parti (İYİP): %4,5

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HBS Araştırma Ağustos 2026 anket sonuçları açıklandı: Siyasette dengeler değişti - Resim: 11

MHP: %5,7

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HBS Araştırma Ağustos 2026 anket sonuçları açıklandı: Siyasette dengeler değişti - Resim: 12

CHP: %10,7

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HBS Araştırma Ağustos 2026 anket sonuçları açıklandı: Siyasette dengeler değişti - Resim: 13

YENİ Parti: %21,3

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HBS Araştırma Ağustos 2026 anket sonuçları açıklandı: Siyasette dengeler değişti - Resim: 14

AK Parti: %28,6

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HBS Araştırma Ağustos 2026 anket sonuçları açıklandı: Siyasette dengeler değişti - Resim: 15

DİĞER: %4.3

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HBS Araştırma Ağustos 2026 anket sonuçları açıklandı: Siyasette dengeler değişti - Resim: 16

PROTESTO OY: %6.2

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