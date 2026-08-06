24 Temmuz'da YENİ Parti'nin kurulmasının ardından, siyasette değişen dengeler kamuoyu araştırmalarına yansımaya devam ediyor.
HBS Araştırma Ağustos 2026 anket sonuçları açıklandı: Siyasette dengeler değişti
HBS Araştırma 1-5 Ağustos tarihleri arasında yapılan kamuoyu araştırmasını yayımladı. Anket sonuçlarında YENİ Parti'nin sıralaması dikkat çekerken, protesto oylar 6 siyasi partiyi geride bıraktı.Aykut Metehan
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Vatandaşlar siyasal atmosferi ilgiyle izlerken, bu atmosferin anket sonuçlarına nasıl yansıdığını merak ediyor.
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HBS Araştırma 1-5 Ağustos 2026 tarihleri arasında 21 büyükşehirde 2 bin seçmenle seçim anketi gerçekleştirdi.
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Anket sonuçlarında %6,2'lik protesto oy 6 siyasi partiyi geride bıraktı.
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İşte HBS Araştırma'nın Ağustos anket sonuçları:
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Türkiye İşçi Partisi (TİP): %1,6
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Yeniden Refah Partisi (YRP): %2,5
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Zafer Partisi (ZP): %3,2
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Anahtar Parti (ANP): %3,6
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İYİ Parti (İYİP): %4,5
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MHP: %5,7
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CHP: %10,7
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YENİ Parti: %21,3
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AK Parti: %28,6
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DİĞER: %4.3
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PROTESTO OY: %6.2
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